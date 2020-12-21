Пресс-служба Бишкекского центра травматологии сообщила, что женщина, пострадавшая в результате взрыва отопительного котла в Бишкеке ночью 19 декабря, скончалась в тот же день. Ей было 34 года.

Врачи диагностировали ожоги 55% всего тела. Кроме этого она получила ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

«Состояние отца семейства и 13-летнего сына средней тяжести», — сообщила завотделом ожогового отделения Кандоолот Сарбанова.

По данным пресс-службы БНИЦТО, остальные четверо детей находятся в третьей детской больнице. Дети отравились угарным газом, их состояние оценивается как удовлетворительное.

19 декабря в 1:40 ночи в частном доме взорвался отопительный котел, в результате пострадала семья из семи человек. Родителей и 13-летнего сына госпитализировали в БНИЦТО, а остальных четверых детей в третью детскую больницу.