Депутат Рыскелди Момбеков на заседании парламентского комитета по транспорту и коммуникациям 22 декабря назвал проект «Безопасный город» коррупционным.

Во время заседания представители МВД сообщили депутатам, что количество ДТП и смертей из-за аварий снизилось благодаря проекту. При этом, по данным МВД, за 9 месяцев 2020 года погибло 496 человек, а в 2019 — 420.

Момбеков заявил, что команда, реализующая проект «Безопасный город», предоставляет неверную статистику. По его словам, количество ДТП сокращается только в тех местах, где установлены камеры.

«В Токмаке ваш “Безопасный город” не работает. На днях целая семья погибла, а вы говорите, что количество ДТП на 18 процентов уменьшилось. У вас совесть есть? Зачем вы врете?» — упрекнул он представителей МВД.

По его словам, количество погибших в ДТП увеличивается из года в год

«К примеру, в Токмаке погибли на месте 6 человек, а потом в больнице еще 2 погибли, но вы в учет берете только тех, кто на месте погиб, а тех, кто погиб в больнице вы не берете в счет. Это же обман, это афера государства и мошенничество», – добавил Момбеков.

Он заявил, что, по словам бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, концерн «Вега»* перечислил в бюджет 2 миллиарда сомов, но по факту компания перечислила в разы меньше.

*Реализацией первого этапа «Безопасного города» занимался российский концерн «Вега». Концерн установил 110 комплексов в Бишкеке и Чуйской области. Всего стоимость первого этапа составила 35 миллионов долларов.

Депутат назвал «Безопасный город» карманным проектом седьмого этажа Белого дома. По его мнению, его цель – «карман чиновников».

«Проект называется “Безопасный город”, но слово город прочитайте наоборот, что получится? Получится – безопасность дорог. 5 млн долларов вложили, заработали потом на простом народе 20 млн долларов», – сказал Момбеков.

По его мнению, Антикоррупционная служба и финпол должны провести экспертизу и выяснить, почему план ни по финансированию проекта, ни по снижению смертности в ДТП не выполнен.

Госкомитет информационных технологий и ГУОБДД не раз отмечали, что после внедрения «Безопасного города» в Бишкеке и Чуйской области «существенно снизилось» количество ДТП и преступлений в общественных местах.

По их данным, в местах установки программно-аппаратного комплекса в Бишкеке стало на 72,2%, а в Чуйской области в два раза меньше аварий. Также «существенно» сократились преступления в общественных местах.

В Бишкеке камеры фиксируют семь видов нарушений правил дорожного движения.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев, а часть госуслуг можно будет получать онлайн.

В августе этого года государственной комитет информационных технологий и связи сообщил, что в Кыргызстане стартовал второй этап проекта «Безопасный город», который будет работать по всей стране.

«Второй этап проекта “Безопасный город” охватывает 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения и 73 населенных пункта», — отметили в Госкомитете.

Всего власти планируют оборудовать аппаратно-программными комплексами 306 точек — из которых 266 стационарных и 40 передвижных. Также планируют установить около трёх тысяч камер различного типа.

Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — инновационная китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее. Она основана в 1997 году и, по данным Reuters, зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в январе 2010 года.

Компания позиционирует себя как ведущее предприятие в области умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.