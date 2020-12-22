Пресс-служба Генеральной прокуратуры 22 декабря сообщила, что проверила материалы по реализации первого этапа проекта «Безопасный город» на соответствие законодательству.

По итогу проверки генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП факт причинения ущерба государству в особо крупном размере по статье «Злоупотребление должностным положением».

Проверка показала, что в 2018 году Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС) объявил конкурс на закупку услуг по фиксации нарушений ПДД через видеонаблюдение.

В конкурсе победила компания «Концерн радиостроения «Вега»», с которой и заключили договор. По условиям договора, если исполнитель не успел выполнить все в срок, то заказчик удерживает неустойку за каждый день просрочки.

При этом, какие-либо дополнительные соглашения по продлению сроков исполнения договора между сторонами не заключались.

«Однако, несмотря на нарушения сроков исполнения договора по оказанию услуг, ГКИТиС необоснованно принял решение сократить срок просрочки более чем на 50 дней, в результате чего неустойка в размере 20 млн 171 тысяча сомов была списана полностью», – отметили в Генпрокуратуре.

По этому делу начато досудебное производство.

Ранее депутат парламента Рыскелди Момбеков на заседании парламентского комитета по транспорту и коммуникациям назвал проект «Безопасный город» коррупционным.

Депутат также заявил, что, по словам бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, концерн «Вега» должен перечислить в бюджет 2 миллиарда сомов, но по факту компания перечислила в разы меньше.

«Вега» и «Безопасный город»

Председатель ГКИТиС Бакыт Шаршембиев и заместитель гендиректора российской ОАО «Концерн радиостроения «Вега»» Сергей Калмыков подписали договоры по реализации первого этапа проекта «Безопасный город» 12 ноября 2018 года.

Однако сотрудничеству предшествовал скандал – сразу приступить к работам «Вега» не смогла. Второй участник тендера — компания «БИС» — пожаловалась в независимую комиссию при департаменте госзакупок.

Свою жалобу «БИС» обосновала тем, что «Вега» не доказала свой опыт в успешном запуске систем, аналогичных «Безопасному городу».

Кроме этого, «БИС» в своей жалобе прикрепила документы российских управлений МВД по Ульяновской и Тверской областям. В них ведомства жаловались на неисправную работу камер «Веги», которые, по их мнению, «завышают скорость» и выходят из строя.

В самой «Веге» заявили, что учли эти недостатки и устранили их перед запуском «Безопасного города» в Кыргызстане.

5 октября независимая комиссия удовлетворила ходатайство «БИС» и отменила результаты тендера по «Безопасному городу», но 9 октября ГКИТиС оспорил это решение в суде.

1 ноября Межрайонный суд Бишкека одобрил иск ведомства и признал законность результатов тендера по «Безопасному городу».

Концерн установил 110 комплексов в Бишкеке и Чуйской области: из них 90 — стационарные, а оставшиеся 20 – аппаратно-программные комплексы (АПК). Всего стоимость первого этапа составила 35 миллионов долларов.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев, а часть госуслуг можно будет получать онлайн.

В августе этого года государственной комитет информационных технологий и связи сообщил, что в Кыргызстане стартовал второй этап проекта «Безопасный город», который будет работать по всей стране.

«Второй этап проекта “Безопасный город” охватывает 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения и 73 населенных пункта», — отметили в Госкомитете.

Всего власти планируют оборудовать аппаратно-программными комплексами 306 точек — из которых 266 стационарных и 40 передвижных. Также планируют установить около трёх тысяч камер различного типа.

Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — инновационная китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее. Она основана в 1997 году и, по данным Reuters, зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в январе 2010 года.

Компания позиционирует себя, как ведущее предприятие в области умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.