Пресс-служба мэрии столицы сообщила, что глава Муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева покинула свою должность.

Пресс-секретарь предприятия Аида Айдаралиева сообщила журналисту «Клоопа», что Жолдошева уволилась по собственному желанию. Точной причины ее ухода не сообщается.

В мэрии добавили, что временно исполнение обязанностей директора «Бишкекзеленхоз» будет исполнять заместитель Жолдошевой — Айгуль Наватова. Распоряжение подписал и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

Эльнура Жолдошева возглавила «Бишкекзеленхоз» 1 октября 2018 года, до этого занимала должность главного агронома предприятия.

По информации Kaktus.Media, возможной причиной ухода Жолдошевой с должности могла быть критика Тулобаева по работе с вредителем столичных дубов — минирующим пилильщиком. Несмотря на то, что предприятие предоставило отчет о работе.

Балбак Тулобаев занял должность и.о. мэра столицы после ухода с этого поста Азиза Суракматова. Последний покинул должность на фоне начала политического кризиса после парламентских выборов.

С назначением Тулобаева в мэрии произошли значительные кадровые перестановки — он уволил с должности двух вице-мэров столицы, а позже и советницу Гулю Алмамбетову. Тогда же уволенная вице-мэр Виктория Мозгачева говорила, что ей пришлось покинуть должность из-за угроз.

В 2012 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Тулобаева и бывшего управделами президента Курманбека Темирбаева по делу о строительстве многоэтажного жилого дома в парке имени Ататюрка.

Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, приговорил к штрафу в 100 тысяч сомов и запретил занимать руководящие посты в госорганах в течение одного года.

При этом, суд применил к ним амнистию, и их освободили от наказания.