Рабочая группа Центральной избирательной комиссии 22 декабря провела заседание по вопросу нарушения правил агитации кандидатами в президенты.

Группа рассмотрела информацию о передаче коней кандидатам Садыру Жапарову, Адахану Мадумарову, Аймену Касенову и Курсану Асанову.

Кандидат в президенты Курсан Асанов Кандидат в президенты Аймен Касенов Кандидат в президенты Адахан Мадумаров Кандидат в президенты Садыр Жапаров

Уполномоченный представитель Садыра Жапарова на заседании заявил, что подарок в виде коня не был принят, а кандидат лишь сел на него, а затем вернулю хозяину.

Представитель Мадумарова показал видео, где кандидат в президенты отказался от подарка.

По словам представителя Аймена Касенова, конь принадлежит его отцу и предоставил в качестве доказательств документы.

Еще один представитель кандидата Курсана Асанова сообщила, что Асанов не принял коня в качестве подарка, а только позировал для фото.

«В связи с этим члены рабочей группы инициировали два предложения — дать устное предупреждение или вынести штраф за нарушения правил агитации. Большинством голосов было принято решение вынести предупреждение», — рассказали в ЦИК.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что кандидатам в президенты начали дарить коней. При этом, уже тогда в ЦИК напомнили, что все пожертвования для кандидатов можно делать только в виде денег через избирательный фонд.