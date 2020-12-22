Сотрудники госохраны не ездят по регионам Кыргызстана вместе с кандидатом в главы государства Садыром Жапаровым. Так заявил уполномоченный представитель Жапарова по выборам Александр Мощин 22 декабря на заседании рабочей группы ЦИК. Кроме этого он предположил, что охранник Жапарова носит игрушечный пистолет и чемодан с записками его сторонников.

На заседании рассматривали вопрос использования админресурса Жапаровым на основе расследований издания Factcheck.kg. Его глава Болот Темиров утверждает, что с первого дня предвыборной агитации кандидата в президенты его сопровождали сотрудники 9 отдела ГКНБ — службы госохраны.

«Люди, которые там стоят — это непосредственно сотрудники предвыборного штаба, которые занимаются сопровождением Садыра Нургожоевича. С самого начала, как только он свои полномочия [президента] сдал, сотрудники СГО его не сопровождали ни на каких мероприятиях», — заявил Мощин.

Он сказал, что таково было условие самого Жапарова и предвыборного штаба действовать согласно выборному законодательству. По словам Мощина, он попытался связаться со службой госохраны, где ему ответили нехотя, так как у него нет полномочий для обращения к ним.

«[В госохране] сказали, что никаких сотрудников возле него [Жапарова] не было с момента начала предвыборной агитации», — сказал уполномоченный представитель Жапарова.

При этом Мощин «не опровергает» и «не подтверждает» выводов, которые сделали журналисты Factcheck.kg и пользователи соцсетей, которые самостоятельно проанализировали фото и видеоматериалы с поездок Жапарова.

Он несколько раз подчеркнул, что никакие госслужащие не были привлечены ни в каком качестве к какой-либо агитационной деятельности за Жапарова.

Тогда присутствовавший на заседании Болот Темиров указал на сообщение пресс-службы ГКНБ от 4 декабря. В нем говорится, что Жапарова продолжают охранять сотрудники СГО, так как он все еще является премьер-министром, хоть и временно сложил с себя его полномочия.

На это Мощин ответил, что ему звонили обеспокоенные пресс-секретари Управделами премьер-министра, у которых не было информации о сопровождении Жапарова сотрудниками СГО.

По словам Мощина, аппарат премьер-министра не дал пресс-релиза, подтверждающего сообщение ГКНБ, потому что «не нашел подтверждения» этому.

Член рабочей группы Сырга Исабаева запросила у Мощина предоставить список всех присутствовавших на том мероприятии, на сцене за кандидатом в президенты лиц в агитсимволике. Представитель Жапарова ответил, что «без проблем» даст, «если это были сотрудники штаба».

«Игрушечный пистолет»

Глава Factcheck.kg Темиров показал рабочей группе ЦИК видео, на котором Садыра Жапарова сопровождает «человек, который носит кобуру».

«Давайте этот вопрос тоже уточним. Потому что это опять же касательно игрушечного пистолета. Не, ну, я объясню. У нас же есть любители, которые под разными предлогами надевают униформу и всякие элементы, связанные с этим. Я не отрицаю этого факта, уточню этот вопрос», — сказал на этот отрывок видео Мощин.

Он сказал, что «как такового ничего не увидел» на видео, и не может утверждать что-либо, так как он не специалист по вооружению.

Чемодан с записками или защитный механизм?

После этого Темиров указал на то, что часто рядом с Жапаровым стоят люди с чемоданами в руках. По его словам, служба госохраны использует такие сумки для защиты первых лиц — они раскладываются и превращаются в большую броню.

Та самая сумка в руках «сотрудника штаба» Жапарова

«В этом чемоданчике письма и заявления людей, к которым они приезжают», — ответил Мощин.

Расследователь сказал, что он может идентифицировать эти чемоданчики по фотографиям Жапарова, когда он был и.о. президента, а также экс-президента Сооронбая Жээнбекова и других глав государства.

Пресс-секретарь ЦИК рассказал журналистке «Клоопа», что по итогам заседания было решено направить в СГО при ГКНБ официальный запрос с вопросом, действительно ли сотрудники службы сопровождают Жапарова в поездках.

Расследование Factcheck.kg

Издание Factcheck.kg опубликовало 16 декабря видео-расследование о сопровождающих Жапарова охранниках. Журналисты установили их по специальным наушникам для связи, а также другому охранному оборудованию.

Затем они сравнили официальные фотографии визитов Жапарова в бытность и.о. президента с записью его выступления в Таласской области. Так журналисты смогли идентифицировать двух сотрудников СГО.

Центризбирком 17 декабря обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой расследовать заявления журналистов и пользователей соцсетей об использовании админресурса в предвыборной кампании Жапарова. Пока правоохранительные органы не прокомментировали этот случай.

Однако на расследование отреагировал предвыборный штаб Жапарова. 18 декабря пользователь фейсбука Султанбек Аманбеков опубликовал видео-интервью с человеком в такой же куртке, как и у сопровождавшего Жапарова мужчины.

Он заявил, что работает в штабе аналитиком, такие куртки продаются в «любом магазине», а он «не имеет никакого отношения» к госохране.

Журналисты Factcheck.kg утверждают, что куртка перекочевала к другому мужчине сразу после публикации первого расследования — на фотографиях с других мероприятий видно, что до этого «аналитик штаба» носил совсем другую куртку. Также у него возле глаза есть родинка, которой не было на лице предыдущего носителя куртки.

«Вывод: манипуляция. Штаб Садыра Жапарова для опровержения участия в агитационной кампании сотрудников государственной охраны прибег к манипуляции», — считают расследователи.