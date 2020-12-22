Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев на своей странице фейсбук сообщил, что вице-спикер Мирлан Бакиров сложил с себя полномочия.

«Он решил уйти в отставку по собственному желанию, чтобы освободить место для других растущих депутатов», — написал Торобаев.

По словам депутата, на место Бакирова уже выдвинули кандидатуру заместителя спикера Жогорку Кенеша Уланбека Исмаилова от «Онугуу-Прогресс». Решение поддержали депутаты фракции.

Ранее депутат Дастан Бекешев сообщал, что депутаты парламента собирают подписи, чтобы снять с поста вице-спикера парламента Аиду Касымлиеву. Сама Касымалиева заявила, что узнала об этом из СМИ.

Кто такой Мирлан Бакиров?

Мирлан Бакиров пришел в парламент в 2015 году под флагом партии «Онугуу-Прогресс».

На выборах в парламент 2020 года он возглавил партию «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым.

«Мекеним Кыргызстан», как и партия власти «Биримдик», выиграла выборы в парламент. Во время предвыборной агитации партию неоднократно обвиняли в подкупе избирателей и других нарушениях.

Райымбек Матраимов — фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

После смены власти из-за недовольства народа результатами парламентских выборов Матраимова задержали по подозрению в коррупции в бытность работы на таможне.

Однако в этот же день его отпустили под подписку о невыезде, так как он заключил сделку со следствием. Теперь он должен выплатить государству 2 млрд сомов. По данным минфина, сейчас он выплатил 1,2 млрд сомов.

Способствовал такой сделке со следствием Садыр Жапаров, который на тот момент был и.о. президента. Он заявил, что это было его «политическое решение» и именно он попросил главу ГКНБ и своего ближайшего соратника Камчыбека Ташиева отпустить Матраимова.

Жапаров объяснил свои действия тем, что только так можно было добиться того, что Матраимов вернет государству часть денег.