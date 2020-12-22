Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что бизнесмен Кайрат Акматов подарил ведомству шесть патрульных машин.

По словам предпринимателя, он решил сделать такой подарок, так как во время беспорядков после парламентских выборов 5-6 октября в Бишкеке пострадало много машин МВД.

Подарок от бизнесмена принял глава МВД Улан Ниязбеков. Министр сказал, что полученные машины отправят в ОВД Баткенской, Джалал-Абадской и Чуйской областей, а также в город Ош и Внутренние войска министерства.

Митинги после выборов

После оглашения предварительных результатов парламентских выборов, прошедших 4 октября, на столичные улицы вышли протестовать несогласные с итогами выборов кыргызстанцы.

В ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения демонстрантов с милицией. В результате беспорядков, десятки граждан были ранены и один человек скончался. Кроме этого, сильно пострадало движимое и недвижимое имущество, принадлежащее, как государству, так и частным лицам.

Кроме машин МВД, во время беспорядков были разгромлены машины обычных граждан, скорые и пожарные. В ту же ночь митингующие захватили Белый дом, где располагается Жогорку Кенеш.

В результате, здание Белого дома было разгромлено, а причиненный ущерб оценивали в более 400 млн сомов. Позже и.о. президента Талант Мамытов сообщил, что здание парламента отремонтируют за счет добровольных спонсорских средств. Вместе с этим он поручил снести забор вокруг здания парламента, чтобы «быть ближе к народу».