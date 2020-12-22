Адвокат Бактыбек Жумашев, представляющий интересы депутата Кубанычбека Жумалиева, сообщил, что подозреваемого в вымогательстве $20 тысяч у парламентария отпустили под домашний арест.

Пресс-служба Первомайского райсуда уточнила, что суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного производства, то есть до 20 февраля 2021 года.

Подозреваемый в вымогательстве, фото: УВД Первомайского района Бишкека

«Мы обязательно обжалуем и будем требовать от прокуратуры, чтобы они также обратились в Бишкекский горсуд. Подобный вымогатель не должен находиться на свободе, так как он может продолжать вымогать средства у других. Еще не была проверена его возможная причастность к другим преступлениям», — сообщил Жумашев.

По его словам, 21 декабря судья Первомайского райсуда Нурдин Ибраимов освободил подозреваемого, «должным образом не установив его личность».

Адвокат считает, что у подозреваемого в вымогательстве есть «крыша», и она надавила на судью. Он объясняет это тем, что «обычного преступника по такой статье не отпустили бы под домашний арест.

Кто-то сомневается ещё, что у вымогателя нет крыши?

Обычного преступника по такой статье не отпустили бы под домашний арест. Кто-то явно надавил на судью.https://t.co/p48v8iTMHo — Бактыбек Жумашев (@bahanj) December 22, 2020

История о вымогательстве

Ранее пресс-служба УВД Первомайского района сообщила, что депутат Кубанычбека Жумалиева 5 декабря обратился в милицию с заявлением о том, что некий парень вымогал у него $20 тысяч, представившись сотрудником финпола. По данным УВД, молодой человек обещал закрыть уголовное дело в отношении Жумалиева.

Подозреваемого задержали 20 декабря при передаче ему $2 тысяч и водворили в ИВС.

«Подозреваемый рассказал, что проживает со своей мамой и нигде временно не работает. Он пошел на преступление в связи с материальными затруднениями. Установлено, что задержанный никакого отношения к финполу не имеет», — говорится в сообщении ГУВД.

В финполе журналисту «Клоопа» также заявили, что задержанный по подозрению в вымогательстве не является сотрудником ведомства. Там подчеркнули, что расследование в отношений Жумалиева продолжается.

Досудебное производство в отношении депутата Жумалиева началось после того, как финпол возглавил член движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев. Он не раз высказывался о том, что Жумалиев приобрел свое состояние в $2,5 млрд сомнительным путем и требовал проверить имущество депутата.

После назначения Жапыкеева главой финпола, сотрудники ведомства провели обыски в торговых центрах «Гоин» и «Таатан», а также в Международном университете информационных технологий, которые принадлежат родственникам депутата.

Позже Жумалиев заявил, что подаст в суд на Жапыкеева за превышение полномочий.