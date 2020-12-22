Генпрокуратура 22 декабря заявила, что информация о «принудительном» подвозе учителей и воспитателей детских садов на агитмероприятие кандидата в президенты Садыра Жапарова не соответствует действительности.

Пресс-служба сообщает, прокуратура Узгенского района Ошской области провела «всестороннюю» проверку по данному факту, а РОВД зарегистрировало информацию в журнале учета.

В результате проверки оперативники установили, что на встречу с Жапаровым в Узгене «добровольно» пришли одна воспитательница детсада и девять учителей средних школ.

Сам Жапаров во время мероприятия в Узгене 18 декабря спросил у избирателей, заставлял ли их кто-нибудь прийти на мероприятие, на что получил отрицательный ответ. Также он пообещал, что впредь на выборах «больше не будет подкупа и админресурса».

Встреча Жапарова с узгенцами

Фото: Официальный сайт Садыра Жапарова

Похожий случай рассматривали сегодня на заседании рабочей группы ЦИК. Общественный фонд «Общее дело» подал жалобу на принудительный привоз учителей на мероприятие Жапарова в Аксыйском районе.

Уполномоченный представитель кандидата в президенты по выборам Александр Мощин заявил, что никто не принуждал и не привозил учителей на встречу с Жапаровым.

Тогда рабочая группа Центризбиркома решила направить в МВД письмо с просьбой проверить эту информацию.

На этом же заседании рассматривался вопрос привлечения к охране Жапарова сотрудников 9 отдела ГКНБ. Мощин отрицал какое-либо участие госслужащих в агитационных мероприятиях кандидата в президенты.

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