Кандидат в президенты Садыр Жапаров на встрече с избирателями в Баткене 21 декабря заявил, что его избирательный фонд сформирован за счет средств населения.

«Все деньги в фонд поступают от народа. Пенсионеры передают свои пенсии. Вот эти плакаты народ делает сам. Когда я сидел в тюрьме, меня также обеспечивал народ, передавал деньги, продукты, одежду. Три года меня кормил народ», – сказал он.

Ранее Центральная избирательная комиссия представила на своем официальном сайте данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность президента.

Садыр Жапаров – кандидат с самыми большими поступлениями в избирательный фонд. По состоянию на 18 декабря его фонд составил 47 млн 404 тысячи сомов. Он также лидирует по объему потраченных средств на избирательную кампанию – 43 млн 720 тысяч сомов.

Несмотря на заявление Жапарова, по данным ЦИК, кандидата финансово поддерживают не только отдельно взятые граждане, но и компании, оформленные как юридические лица. Они пожертвовали кандидату 31 млн сомов. Кроме того, более 15 млн сомов Жапаров выделил в фонд из собственных средств.

Досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года, в один день с референдумом. Решением суда избиратели Кыргызстана 10 января должны выбрать не только главу государства, но и форму правления.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента. Агитация началась 15 декабря и продлится до 9 января – дня тишины перед самими выборами. Однако, претенденты в президенты уже заявляют о нарушениях со стороны одного из кандидатов — Садыра Жапарова.

Жапаров выдвинулся на пост президента после смены власти в стране. В ночь на 6 октября кыргызстанцы, недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом. В эту же ночь из колоний и СИЗО митингующие освободили ряд политиков, в том числе Садыра Жапарова, который отбывал срок за захват заложника.

После этого Жапаров с помощью угроз от своих сторонников добился отставки премьер-министра, президента и спикера парламента. Он сначала занял пост главы кабинета министров, а затем и и.о. президента.

Для участия в выборах он снял с себя эти полномочия, но пост и.о. президента и спикера парламента встал его соратник — Талант Мамытов. Еще один его близкий соратник — Камчыбек Ташиев — возглавил Госкомитет нацбезопасности. Остальные ключевые посты также заняты его сторонниками.