Ресторатор из Кара-Суу, чиновник при Жээнбекове и фигуранты уголовных дел — публикуем подробные данные о спонсорах предвыборной кампании Жапарова.

В избирательном фонде Садыра Жапарова почти 46 млн сомов, 15 из которых обозначены как его «собственные средства». По словам самого кандидата, такая сумма у него набралась «от народа», пока он отбывал срок в колонии.

«Пенсионеры передают свои пенсии. […] Когда я сидел в тюрьме, меня также обеспечивал народ, передавал деньги, продукты, одежду. Три года меня кормил народ», — сказал Жапаров на встрече с избирателями в Баткене.

Остальные 30,9 млн поступили от двух коммерческих компаний и десяти граждан. Предлагаем вместе изучить, о чем говорят имена его спонсоров.