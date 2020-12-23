Ресторатор из Кара-Суу, чиновник при Жээнбекове и фигуранты уголовных дел — публикуем подробные данные о спонсорах предвыборной кампании Жапарова.
В избирательном фонде Садыра Жапарова почти 46 млн сомов, 15 из которых обозначены как его «собственные средства». По словам самого кандидата, такая сумма у него набралась «от народа», пока он отбывал срок в колонии.
«Пенсионеры передают свои пенсии. […] Когда я сидел в тюрьме, меня также обеспечивал народ, передавал деньги, продукты, одежду. Три года меня кормил народ», — сказал Жапаров на встрече с избирателями в Баткене.
Остальные 30,9 млн поступили от двух коммерческих компаний и десяти граждан. Предлагаем вместе изучить, о чем говорят имена его спонсоров.
Калмурзаев Нурбек Жолборсбекович — 6,5 млн сомов
По данным СМИ, Нурбек Калмурзаев владеет рестораном «Баястан» в Кара-Сууйском районе Ошской области.
Кара-Сууйский район — самый крупный по численности район Кыргызстана — малая родина семьи Матраимовых. До политкризиса в октябре акимом района был Тилек Матраимов, брат экс-таможенника Райымбека Матраимова, известного по журналистским расследованиям.
Ресторан «Баястан», который принадлежит Нурбеку Калмурзаеву, несколько раз фигурировал в скандалах: пока в стране действовали ограничительные меры на массовые мероприятия, в заведении регулярно проводили тои и оно несколько раз получало за это штрафы.
На одно из таких мероприятий попал журналист «Кактуса» Марат Уралиев.
По его словам, на тое были депутаты Ошского горкенеша от партии «Бир Бол» Эсенбек Арзиев и Турдубай уулу Акылбек. После публикации видео с участием чиновников, журналиста вызвали на допрос в милицию.
Сейчас ресторатор из Кара-Суу Нурбек Калмурзаев — самый щедрый спонсор предвыборной кампании Жапарова.
Сейталиева Раушан Айдарбековна — 5 млн сомов
Раушан Сейталиева перевела 5 млн на счет Садыра Жапарова, но это не первый раз, когда она делает пожертвования политикам. В конце сентября 2020 года, перед парламентскими выборами, она перевела 200 тысяч сомов на счет партии «Республика».
О ней почти нет информации в сети: известно лишь, что она платит налоги в Октябрьском районе и, судя по ИНН, ей 36 лет.
Компания «Евразия-Строй-Сервис» — 5 млн сомов
Компания «Евразия-Строй Сервис» занимается строительством жилых и нежилых помещений. Деньги перевел директор фирмы Апызов Ильязбек Маманасирович.
Ильязбек Апызов открывал и другую компанию — «РУСОПТТОРГ» — вместе с Арзыбеком Буркановым, экс-депутатом Жогорку Кенеша III созыва от бакиевской партии «Ак Жол» и близким другом Садыра Жапарова. Сейчас торговая фирма «РУСОПТТОРГ» уже ликвидирована.
У Бурканова есть история взаимоотношений с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым — еще в 2013 году он говорил, что знаком с ним шесть лет. Ранее между ними произошел конфликт, когда Бурканов с другими бизнесменами обратились к Кольбаеву, как к «аксакалу», с просьбой разрешить их денежный спор.
Курманова Малика Зайнидиновна — 5 млн сомов
Малика — дочь политика Зайнидина Курманова, бывшего спикера Жогорку Кенеша IV созыва от фракции «Ак Жол».
Есть, как минимум, четыре юрлица, связанных с ней: Курманова руководит компаниями «КВС» и «ТВ Мониторинг ПРО», а также является учредителем компаний «ORANGE» и «Вриэзия». Эти компании занимаются торговлей и предоставлением рекламных услуг.
Турганбаев Абабакир Кыштакбаевич — 4 млн сомов
В 2017 и 2018 году бизнесмен Абабакир Турганбаев был советником вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева вместе с Марсом Черикчиевым — руководителем пиар-блока партии «Биримдик» на парламентских выборах 2020 года. Эту партию связывают с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Зимой 2018 года и Турганбаев, и Черикчиев одновременно были уволены Сапаром Исаковым, который тогда был премьер-министром.
Кроме этого, Турганбаев проходил свидетелем по делу «о незаконном обогащении» Дуйшенбека Зилалиева. На суде он заявлял, что находится с последним «в дружеских отношениях».
У Турганбаева тоже несколько юрлиц: он основал такие компании, как «Триумф ЛТД», «Руно Имп Экс», «Кей Джи Таш» и «Грант-Юг», а также руководит фирмой «Голд ресурс». Эти компании работают в горнодобывающей отрасли, а также торгуют стройматериалами.
Исаев Адылбек Бактыбекович — 1 млн сомов
Адылбек Исаев был среди 500 митингующих сторонников Садыра Жапарова 25 марта 2017 года. Тогда его соратники митинговали у здания ГКНБ, потому что Жапаров был задержан на кыргызско-казахской границе по делу о захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году.
Позже между собравшимися и правоохранителями произошла стычка, после которой задержали 68 человек. Около 5 месяцев Исаев пробыл в СИЗО-1, после чего его приговорили к одному году условно.
Баяманов Эркинбек Мусалиевич — 1 млн сомов
Эркинбек Баяманов участвовал в парламентских выборах 2020: он шел от партии «Мекенчил» под 50-ым номером. Партия была основана Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, который сейчас возглавляет ГКНБ.
До этого Баяманов работал на партию «Ата-Журт», которую возглавлял Ташиев. Судя по профилю Баяманова в фейсбуке, он активно поддерживает Жапарова.
Оторбаев Тимур Абдыкеримович — 1 млн сомов
Тимур Оторбаев работал под руководством Жапарова в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, а затем стал его помощником в Жогорку Кенеше.
В июне 2017 года Оторбаев был задержан по делу о мародерстве. По версии следствия, он захватил здание Максима Бакиева в Бишкеке и незаконно оформил на свое имя квартиры с земельным участком Алексея Елисеева, который был юристом семьи Бакиевых.
В недавнем интервью Оторбаев представился как эксперт в области транспорта, который «откликнулся» на призыв «нового руководства страны» реформировать государственную систему.
Компания «Хуа-Эр» — 1 млн сомов
Главой этой компании является Хуан Цзяньхун, который получил гражданство Кыргызстана в 2011 году. Еще он учредитель торгового центра «Таатан».
«Хуа-Эр» перевела деньги в фонд Жапарова через Бердалиеву Гулзааду. Через нее же перед парламентскими выборами переводила деньги в фонд партии «Мекенчил» Кострубова Вероника Анатольевна, которая шла в списке этой партии под номером 97.
Также членом «Мекенчила» является Кострубова Лариса Александровна, вероятно родственница Вероники (они зарегистрированы на одном УИКе), которая работает главным бухгалтером в компании «Таатан». Она же идет в списке «Мекенчила» 52-ой.
Момунов Каныбек Акботоевич — 500 тысяч сомов
Про Каныбека Момунова мало информации в открытых источниках. Известно лишь, что он состоял в Совете директоров «ФинансКредитБанка» в 2015-2016 годах. Он является руководителем торговой фирмы «МАССА», где среди учредителей есть Эркин Таштемир уулу — тоже один из бывших членов совета директоров «ФинансКредитБанка».
Мумбаев Султанали Пазылидинович — 500 тысяч сомов
В 2015 году Мумбаев был избран председателем Совета директоров «ФинансКредитБанка».
Касымов Талантбек Идирисович — 360 тысяч сомов
Касымов работал завотделом Управления делами президента и правительства при президенте Жээнбекове.
Список со спонсорами избирательной кампании Жапарова актуален на 23 декабря 2020 года. Редакция «Клоопа» не смогла найти в нем пенсионеров.
Авторки: Айгерим Рыскулбекова, Азиза Раимбердиева
Редакторы: Азиза Раимбердиева, Анна Капушенко, Рустам Халимов