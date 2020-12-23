23 декабря Руслан Царев в составе делегации борцов Кыргызстана получал поздравления от и.о. президента Таланта Мамытова за участие в чемпионате в Сербии. Руслан — бронзовый призер индивидуального чемпионата мира, прошедшего в Белграде.

В этот же день МВД сообщило о задержании Романа Царева — брата-близнеца Руслана и тоже борца. Романа Царева подозревают в вымогательстве.

Предположительно, Роман Царев вместе с неким Алтынбеком угрожали одному из кыргызстанцев и вымогали у него 380 тысяч сомов. По информации Акипресс, мужчине угрожали из-за его долга кому-то. Царева и его напарника задержали с поличным при получении 100 тысяч сомов.

Роман и Руслан Царевы — борцы греко-римского стиля. Кроме бронзы в Белграде Руслан получал бронзовую, серебряную и золотую медали на чемпионате Азии в 2014–2016 годах.