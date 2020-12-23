Председатель Конституционного совещания (КС) Бекбосун Борубашов сообщил журналистам, что новый вариант Конституции Кыргызстана уже готов, и его покажут депутатам в начале января 2021 года.

По его словам, скелет проекта по сравнению с предложенной 17 ноября на обсуждение версией остался прежним: президентское правление и усиление полномочий президента, сокращение депутатов до 90 и исчезновение пропорциональной системы выборов в парламенте [при которой голоса распределялись по партиям в зависимости от того, сколько голосов подавали за списки кандидатов]. Но есть много перемен, в частности, изменились положения о правах человека и строение судебной власти.

«Но этот вариант мы еще будем дорабатывать. Потом отдадим его депутатам. Думаю, не раньше 5 января. Скажу, что он отличается от того проекта, который первоначально был представлен на сайте ЖК», — цитирует его ИА 24.kg.

По словам Борубашова, если 10 января на референдуме по выбору формы правления большинство кыргызстанцев будет против президентской формы правления, эту версию Конституции перепишут снова.

Ранее Борубашов в интервью заявлял, что как глава Конституционного совещания «не согласится, чтобы [ в Кыргызстане] опять перешли к парламентской форме правления».

Конституционная реформа

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания не было.

Первый этап работы КС уже завершен, известно, что на втором тексты секций проанализируют юристы и лингвисты, на третьем этапе документ будет вынесен на общее пленарное заседание, где путем голосования будут приняты соответствующие нормы и положения.