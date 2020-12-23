Председатель Госрегистрационной службы Акын Мамбеталиев на брифинге по подготовке к президентским выборам 2021 года сообщил, что ГРС запретила прописывать в одной квартире или доме более 10 человек.

«Весной, когда у нас были местные выборы у нас появились “резиновые квартиры”, после чего мы внесли изменения в постановление по регистрационному учету. Сейчас установлен жесткий контроль», — сказал Мамбеталиев.

Он добавил, что кроме этого, теперь для прописки человека владелец дома должен пройти биометрическую идентификацию и этим разрешает гражданину прописаться в его доме.

«Если будут прописаны больше 10 человек, поступит сигнал уполномоченному сотруднику и он отправит заявление в МВД, ЦИК и местное территориальное управление, чтобы принять меры», — рассказал председатель ГРС.

В феврале 2020 года ГРС зафиксировала массовую прописку избирателей в Оше, Токмаке и Караколе перед выборами в местные кенеши, которые должны были состояться в апреле. Их перенесли из-за разгоревшейся в Кыргызстане эпидемии коронавируса.

По итогам выяснилось, что людей из близлежащих населенных пунктов массово прописывали в одних и тех же домах и квартирах.

В ГРС назвали количество случаев перерегистрации за февраль 2020 года в Оше, Караколе и Токмаке «аномальными». По их данным , комиссия, проводившая расследование этого дела, «выявила ряд нарушений при регистрации граждан сотрудниками территориальных подразделений».

Тогда за ненадлежащие исполнение обязанностей приняли дисциплинарные взыскания в отношении 44 сотрудников ЗАГСов территориальных подразделений и руководителей ЦОНов.

После выявленных фактов массовых приписок служба ввела новые правила при регистрации граждан по месту жительства. Граждан и владелец жилья при подаче заявления на прописку обязали проходить идентификацию по технологии «Face ID».