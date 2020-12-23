Инициативная группа «Мыйзам 93» подала документы в Министерство юстиции «в порядке народной законодательной инициативы», чтобы инициировать референдум о возвращении к Конституции 1993 года.

В группе сообщили, что «официально инициирована процедура законного восстановления Конституции в редакции от 5 мая 1993 года».

Министерство юстиции подтвердило эту информацию изданию 24.kg. Теперь у ведомства есть 30 дней, чтобы принять решение о регистрации инициативной группы.

«Для полноценной работы в рамках народной законодательной инициативы начато формирование региональных представительств и штабов по всей республике. Председателем инициативной группы «Мыйзам 93» избран бывший депутат Жогорку Кенеша Максат Кунакунов», – сообщили активисты.

Группа «Мыйзам 93» считает Конституцию 1993 года единственным легитимным Основным законом Кыргызстана.

Общее мнение членов движения (юристов и политиков) заключается в том, что единственный выход из сложившейся ситуации вокруг спора о необходимости изменения Основного закона страны – это вернуться к ней.

Инициативная группа утверждает, что версия 1993 года в полной мере отвечает интересам граждан. По ее словам, она была написана «не под конкретных деятелей или политические группы», и потому содержит систему сдержек и противовесов, не позволяющих ни одной из ветвей власти подмять под себя другую и установить диктатуру.

Референдум по форме правления

Досрочные выборы президента и референдум пройдут в Кыргызстане в один день – 10 января 2021 года.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против обоих предложенных вариантов. Бюллетень будет признан недействительным, если его оставить пустым или отметить более 1 пункта.

10 декабря парламент одобрил законопроект о референдуме по форме правление сразу во втором и третьем чтениях. За законопроект проголосовали 60 депутатов, против — четыре — Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

ОФ «Гражданская платформа» проанализировав нормы законопроекта и пакет документов к данному законопроекту выявила «грубейшие нарушения».

«Проведенный анализ показывает, что инициированный проект закона о назначении референдума (проведения его с досрочными президентскими выборами), рассматривается и принимается Жогорку Кенешем с грубейшими нарушениями Конституции, конституционного Закона “О Правительстве КР”, Законов КР “О нормативных правовых актах” и “О Регламенте Жогорку Кенеш КР”», — заключили в фонде.

На референдуме кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же проголосовать за «против всех вариантов».

Референдум — одно из обещаний, которое Жапаров озвучил перед своими сторонниками после того, как в ночь на 6 октября они освободили его из колонии.

Юристы и независимые наблюдатели не раз сообщали о том, что назначение референдума прошло с массовыми нарушениями законодательства. По их мнению, депутат шестого созыва Акылбек Жапаров, который инициировал его в одиночку, нарушил Конституцию и не имел полномочий даже выдвигать этот проект.

Они также не согласны с проведением президентских выборов и референдума в один день. По их мнению, кыргызстанцы не успеют изучить предвыборные программы кандидатов и вопросы, поднимаемые на референдуме.

Сам Жапаров заявил, что предложил провести референдум по форме правления одновременно с выборами президента, чтобы сэкономить деньги. Он считает, что после волнений именно этот вопрос волнует граждан страны.

Читать ещё: