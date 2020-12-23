Кандидат в президенты Садыр Жапаров в интервью Эльдияру Кененсарову в программе «Ким экен?» поделился своим видением разделения ветвей власти в Кыргызстане. Так он ответил на вопрос ведущего о том, считает ли он правильным усиление президентской власти,которое прописано в новом проекте Конституции.

«У нас сегодня существует три ветви власти: парламент, президент и правительство. Мы должны формировать систему так, чтобы одна ветвь власти решала кадровые вопросы. А у нас три ветви власти решают сегодня», — сказал Жапаров.

По его мнению, коалиция большинства в парламенте, который избирается по партийным спискам, «разделяет страну на три части» и назначает свои кадры. При этом, президент и премьер-министр проводят кадровую политику «по-своему».

«А мы объединили это в одну систему под президентство. В тот же момент для равновесия парламенту отдаем судебную систему, чтобы судьи прошли через парламент, через фильтр. И весь состав правительства, начиная от премьер-министра, заканчивая всеми министрами, они должны пройти Жогорку Кенеш», — считает кандидат в президенты.

При этом, парламент, по мнению Жапарова, не должен формировать все правительство, иначе начинаются «коррупционные элементы» и назначают некомпетентных людей. Поэтому для расчистки этого «бардака» Жапаров, будучи и.о. президента, решил поменять систему.

Жапаров назвал парламент, как единственный орган власти, который будет играть роль противовеса власти президента.

Принцип разделения властей

Современное разделение на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти впервые предложил английский философ Джон Локк и развил французский правовед Шарль Луи де Монтескьё в эпоху Просвещения.

Эта система подразумевает распределение власти между независимыми друг от друга ветвями, которые при этом уравновешивают и контролируют друг друга. В Кыргызстане законодательную власть, в основном, реализует парламент.

За исполнение законов и внешние отношения страны отвечает правительство в лице министров и их ведомств. Судебная же власть разрешает конфликты между государством и гражданами, самими гражданами и юридическими лицами.

В действующей Конституции четко прописаны полномочия и обязанности ветвей власти, которые гарантируют систему сдержек и противовесов для того, чтобы вся власть не была узурпирована одной из них.