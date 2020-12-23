Республиканский штаб сообщил, что на утро 23 декабря в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом: в Бишкеке и в Таласской области. В целом за время пандемии от коронавируса и внебольничной пневмонии ушли из жизни 1337 человек.

По информации штаба, число новых случае заражения составило 230. Больше всего случаев в Бишкеке и в Чуйской области.

Бишкек — 71;

Чуйская область — 71;

Ош — 4;

Ошская область — 24;

Таласская область — 6;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 36;

Джалал-Абадская область — 7;

Баткенская область — 9.

Всего за время пандемии в стране выявили 79 659 случаев заражения COVID-19.

За сутки с выздоровлением выписали 261 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 73 561 пациента, переболевшего COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За последние сутки заразились пятеро медиков: трое в Бишкеке ( один из них в красной зоне), один в Чуйской области ( в красной зоне) и один в Ошской области. С домашней изоляции выписаны трое медиков. Всего же число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4080 случаев, из которых выздоровели 3850 медработников.