Кылычбека Саркарбаева сняли с должности главы спортивного комитета мэрии города Ош. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров.

Ранее Абсаттаров сообщал, что Региональная комиссия города Ош по этике госслужащих рассматривает дело Саркарбаева.

Кылыч Саркарбаева задержан 17 декабря по подозрению в получении поддельного паспорта. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ также сообщил, что Саркарбаев в 2006 году был признан виновным по статье «Грабеж» и был приговорен 1 году лишения свободы условно. Он получил поддельные документы и загранпаспорт в целях скрыть информацию о своей судимости.

Ранее он был известен, как Кылыч Асылбекович Сулайманов. Он устроился главой комитета физкультуры и спорта при мэрии Оша по подложным документам.

Ведомство сообщило, что он состоит «в тесных отношениях» с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке «Дженго» и был замешан во многих криминальных разборках.

Кто такой Саркарбаев?

Саркарбаев — спортсмен, неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров, тренировался в принадлежащем клану Матраимовых спортклубе EREM.

В феврале 2020 года другой спортсмен клуба Тологон Рахманберди уулу рассказал о давлении со стороны клана Матраимовых. По его словам, Саркарбаев стрелял в него в сентябре 2019 года.

После этого, якобы, он вместе с посаженным сыном Матраимова Мунаром Сайпидиновым пришел к нему в больницу, потребовал не писать заявление в милицию угрожая смертью. В итоге Рахманберди уулу сказал, что выстрелил себе в ногу сам.

Сайпидинов тогда заявил, что Саркарбаев, с которым он вместе рос с детства, не мог пойти на правонарушение. Саркарбаев же назвал заявление спортсмена бредом и опроверг все его обвинения.

Однако он все же был вынужден временно отстраниться от работы в Ошской мэрии. Уже в августе Саркарбаева восстановили в должности из-за «непричастности к событиям», но он сразу взял отпуск для участия в парламентских выборах.

При этом фамилии Саркарбаева нет в списке кандидатов партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Связь чиновника Ошской мэрии с влиятельным на юге Кыргызстана кланом была выявлена в расследовании «Клоопа», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat.

Журналисты выяснили, что Саркарбаев был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых в Кара-Суйском районе.