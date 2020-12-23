В Бишкеке накануне произошел взрыв на территории бывшего завода «Фрунзе». По данным пресс-службы УВД Ленинского района, взорвался котел для плавки металла, пострадали три человека.

Все они были доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. По информации пресс-службы БНИЦТиО, у двух пострадавших ожоги, один из них отправлен на амбулаторное лечение.

Третий пострадавший находится в реанимации, в тяжелом состоянии. У него ушиб головного мозга и сочетанные травмы.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется досудебное расследование. Уже назначена пожарно-техническая экспертиза.

За последнюю неделю это не первый случай взрыва котла в Бишкеке. До этого в частном доме взорвался бытовой отопительный котел, пострадала семья из семи человек. Мать пятерых детей получила 55% ожогов тела и скончалась в реанимации, остальные члены семьи находятся в среднем и удовлетворительном состоянии.