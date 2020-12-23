Депутат Замирбек Эсенаманов на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию 22 декабря сообщил, что Россия отказала правительству Кыргызстана снизить цены на газ со $150 до $100.

Заместительница главы Госкомпромэнерго Вероника Исаева подтвердила, что российская сторона ответила на запрос отрицательно.

Депутат Эсенаманов также запросил у ОсОО «Газпром Кыргызстан» калькуляцию их затрат. Замглавы компании Арзымат Алдаяров сообщил, что полная себестоимость 1 кубометра природного газа составляет 20,2 сома.

По его словам, уровень газификации в Кыргызстане до прихода «Газпрома» был 22%.

«В рамках программы газификации на лето 2020 года уровень газификации в КР вырос до 33%, а на конец года — до 35%. До 2030 года «Газпром» обязался до 60% повысить уровень газификации в стране», – сообщил Алдаяров.

В «Газпроме» сообщили, что цена зависит только от роста доллара.

«Повышение тарифа на природный газ связано только с ростом курса доллара», — заявил заместитель генерального директора ОАО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров. Он утверждает, что В Кыргызстане тариф самый низкий среди стран-импортеров газа в СНГ, хотя в стране самый высокий рост курса доллара.

Газификация

Ранее и.о. премьер-министра Артем Новиков поручил соответствующим органам провести расчеты по возможности перевода Бишкекской ТЭЦ на газовое топливо. Он также предложил газифицировать жилмассивы вокруг Бишкека и перевести общественный и легковой транспорт на газомоторные топлива.

По данным Новикова, газ проведен в 22 жилмассивах вокруг Бишкека, в которых к газу подключены 14 тысяч домов. Еще в пяти пунктах завершены работы.

Первый зампредседателя правления Нацэнергохолдинга Асхат Бердиев на пресс-конференции 14 декабря рассказал о готовности к отопительному сезону 2020-2021 года.

Он пообещал, что веерных отключений не будет, но отметил, что при излишнем потреблении электроэнергии могут сработать автоматические выключатели, которые обычно срабатывают при перегрузках, и это может привести к отключениям.

«В связи с этим хотелось бы призвать часть населения не использовать электроэнергию для приготовления пищи, отопления дома, а использовать альтернативные источники, такие как уголь и газ, чтобы непредвиденных ситуаций не произошло», — сказал Бердиев.

«Кыргызгаз» и «Газпром»

В 2014 году в Кыргызстане приняли законопроект, согласно которому «Газпром» становится хозяином «Кыргызгаза».

Кыргызские депутаты дали свое согласие на продажу после месяца споров, в ходе которых оппозиция пыталась заблокировать законопроект, считая, что он угрожает суверенитету страны.

«Кыргызгаз» был в итоге продан «Газпрому» за 1 доллар США (около 50 сомов), плюс покрытие всех долгов компании, которые исчисляются десятками миллионов долларов.

Сторонники сделки были уверены в том, что «Газпром», со своими вливаниями, сможет содержать газовую инфраструктуру страны на высоком уровне обслуживания.

«Газпром» обязался развивать и модернизировать оборудование и магистральные газопроводы, а также обеспечивать Кыргызстан бесперебойными поставками газа — на всё это компания выделит инвестиции в размере 20 миллиардов российских рублей (29,7 миллиарда сомов).

Тогда правительство Кыргызстана уверяло, что «Газпром» будет согласовывать тарифы на газ с властями.