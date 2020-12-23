Верховный суд 23 декабря оставил в силе решение Административного суда, который не удовлетворил иск кандидата в президенты Клары Сооронкуловой о снятии с выборов Садыра Жапарова.

Ранее Сооронкулова обратилась в Административный суд с иском против действий Центральной избирательной комиссии.

Она требовала признать решение ЦИК о регистрации кандидата в президенты Садыра Жапарова недействительным. По мнению Сооронкуловой решение ЦИК было неконституционным и нарушает права других кандидатов в президенты.

Сооронкулова сослалась на вторую часть статьи 68 действующей Конституции и напомнила, что по избирательному законодательству и.о. президента не имеет права быть избранным.

Кроме того, Жапаров находился на посту премьер-министра и и.о. президента с 16 октября. Он был на этих постах и во время назначения выборов ЦИК 23 октября, и находился на должностях вплоть до срока окончания выдвижения кандидатов в президенты — 14 ноября.

«В этом качестве [и.о. президента] Жапаров, используя властные полномочия, назначал лиц из своего окружения на ответственные государственные должности, оказывал влияние на волеизъявление избирателя посредством массовых встреч, на которых озвучивались предвыборные планы и обещания», — заявила тогда Соронкулова.