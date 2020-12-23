Жогорку Кенеш во втором и третьем чтениях принял закон, который позволит не садиться в тюрьму, а откупиться за ряд преступлений, возместив определенный государством за их совершение ущерб. Кроме того, закон, который его авторы окрестили законом об экономической амнистии, поможет легализовать незаконно нажитые бизнес и имущество.

Кто его придумал и кто поддержал?

Авторы закона Омурбек Бакиров, Марлен Маматалиев, Гульшат Асылбаева, Акылбек Жапаров и Салайдин Капаров считают, что новый проект, который вносит поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Налоговый кодексы, поможет росту экономической активности в стране. С ними согласились большинство их коллег из числа присутствующих на заседании.

В парламенте приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволит не садиться в тюрьму, а откупиться за ряд преступлений. И вот как проходило голосование по этому проекту. pic.twitter.com/AOzz5vwabh — Kloop (@kloopnews) December 23, 2020

За возможность нарушать закон и откупаться, не садясь в тюрьму, парламентарии проголосовали во втором и третьем чтениях большинством голосов, против оказались только Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашова и Наталья Никитенко.

Ранее Бекешев назвал законопроект «законным откупом», так как по его мнению он делит нарушителей закона на имущих и неимущих и нарушает конституционное положение о равенстве перед законом.

Кроме того, известно, что жена одного из авторов законопроекта Акылбека Жапарова выплачивает в финпол компенсацию в 200 млн сомов, но как конфликт интересов это никто не учитывает: на соответствующий вопрос Бекешева представитель финпола ответить не смог.

Не нашли конфликта интересов и в профильном комитете по экономической и фискальной политике. Его заключение от 22 декабря 2020 года гласит, что проект «разработан в целях установления дополнительных государственных гарантий субъектам предпринимательства, в отношении лиц, участвующих в процессе добровольного декларирования имущества и доходов в период дефицита республиканского бюджета».

Как депутаты предлагали ограничить «законный откуп»?

Не все депутаты согласились с новшествами. Так, к примеру, Джаныбек Бакчиев и Наталья Никитенко посчитали, что закон должен быть назван более кратко, по существу, чтобы было ясно, что он регулирует. Так же они предлагали ограничить сроки действия этой экономической амнистии.

«Должны быть установлены сроки применения амнистии, постоянная оговорка об освобождении от уголовной ответственности и наказания практически декриминализует перечисленные статьи», — отмечалось в предлагаемых поправках.

Но профильный комитет посчитал, что она не должна иметь сроков, так как закон «направлен на проявление гуманизма к лицам, совершившим деяния впервые» и его нормы помогут человеку, который добровольно компенсировал ущерб от преступления «оставаться неизолированным от общества».

То есть после того, как закон подпишет и.о. президента Талант Мамытов, часть статей фактически останется только на бумаге и декриминализуется.

Депутат Кожобек Рыспаев предлагал убрать из законопроекта поправки в статью о контрабанде. По его мнению, они способны подтолкнуть к новым случаям этого преступления из-за того, что справедливое наказание поправки за него отметают.

«Получается, лицо, занимающееся контрабандой, ничем не рискует. В случае поимки выплачивает сумму причитающихся таможенных платежей и как будто ничего и не было. Эта норма сейчас облегчает жизнь контрабандистам, что приводит к миллиардным выпадениям из госбюджета.

Во-вторых, в случае, если взымать двойную стоимость причитающихся таможенных платежей при поимке, как предлагается в законопроекте, этот факт никак не повлияет на снижение контрабанды, так как не страшен контрабандистам уголовным наказанием и не приносит больших материальных затрат в случае поимки», — отметил депутат.

По словам Рыспаева, еще одна лазейка для развития контрабанды в стране — это уголовное наказание для контрабандиста при поправках только во второй раз при поимке. Он говорил, что при этих поправках «контрабандистам легче каждый раз нанимать новых людей для оформления сопроводительных документов, показывая им статью, что в случае поимки им ничего не угрожает».

О том, что новый закон, который будет работать бессрочно, поможет контрабандистам, говорил и Дастан Бекешев. По его словам, отсутствие ограничения по времени у амнистии и облегчение уголовной ответственности может подтолкнуть кыргызстанцев к заработку на контрабанде.

«Увеличение экономической контрабанды уничтожит еле выживающую пищевую и сельскохозяйственную промышленность в стране. Экономическая контрабанда может нанести колоссальный урон всей экономике, которая не оживится даже с помощью средств, поступающих от добровольного возмещения ущерба при задержании за экономическую контрабанду», — говорил он.

Но доводы Рыспаева и Бекешева так же не посчитали значимыми.

Экономическая амнистия Жапарова

По сути новый закон укрепляет и расширяет экономическую амнистию Садыра Жапарова, которая действовала с 21 октября по 21 ноября. Она противоречила действующему законодательству республики, но по данным Генпрокуратуры, амнистией все же воспользовался ряд кыргызстанцев.

О том, что такие поправки в Уголовный кодекс готовятся, заявлял в конце октября депутат Дастан Бекешев. По его словам, поправки, инициированные Садыром Жапаровым, несут большие риски и открывают поле для разного рода злоупотреблений.

«Допустим, поймают какого-нибудь человека, который занимался бизнесом, и скажут: «Ты уклонялся от налогообложения», быстро начнут его расчехлять по этому законопроекту. Естественно, никому не хочется сидеть в СИЗО», — отметил он.

По словам нардепа, каждый согласится на то, чтобы оплатить ущерб и «идти домой». Он добавил, что несмотря на «благие намерения», есть очень большие риски и угрозы по этому законопроекту.

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