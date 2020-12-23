Похороны солдата Военной службы внутренней безопасности МВД, предположительно совершившего суицид, прошли 22 декабря. Покойный был уроженцем села Алга Узгенского района в Ошской области. Ему было 22 года.

Бексултан Адылбек уулу проходил службу в войсковой части №702 в Бишкеке. Пресс-секретарь Военной службы внутренней безопасности МВД Азамат Оторбаев сообщил «Азаттыку», что военнослужащий был найден повешенным 21 декабря.

По словам Оторбаева, об этом факте была проинформирована Военная прокуратура. На данный момент досудебное производство по данному инциденту ведет Бишкекская Военная прокуратура.

Близкие покойного солдата рассказали изданию «Т-Медиа», что не верят в версию самоубийства. По словам Гульмиры Артыковой, сестры Адылбек уулу, на бедре покойного были замечены швы и синяки по всему телу.

«Мы думаем, что Бексултан узнал там о каких-то неправильных делах. Потому что он всегда говорил правду и у него было качество все говорить в лицо. Они заметили это. Или он не подчинился, когда они от него что-то потребовали. После этого они и избили его до смерти. Мы просим справедливого решения по этому делу. Мы думаем, что его сослуживцы все знают. Моего братика вывели ночью и убили», — сказала Артыкова.

Близкие погибшего требуют справедливого расследования.

Подобные случаи были зафиксированы в ноябре прошлого года: сразу два военнослужащих были найдены повешенными. Один из них служил в войсковой части №12544. Второй был майором Вооруженных сил Кыргызстана — его тело было найдено в части №73809 в селе Кой-Таш Чуйской области.