Судья Тонского райсуда Сабыр Соодонбеков, который стал известен после того, как оправдал двух из трех мужчин, обвиняемых в неоднократном изнасиловании 13-летней девочки, а третьему сменил статью обвинения на максимально мягкую в его случае, впервые дал комментарий о своем вердикте.

«Мы живем в правовом государстве. Вынося приговор, я основывался на своем внутреннем убеждении. Больше не могу ничего сказать, до свидания», — заявил он ИА Vesti.kg.

По данным издания, Соодонбеков находится на больничном и сейчас не исполняет своих обязанностей.

Дело об изнасиловании

В начале декабря Тонский райсуд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Из троих обвиняемых только 45-летний мужчина получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Один из родственников потерпевшей девочки Талант Байсеитов рассказал, что судопроизводство в отношении троих подозреваемых было выделено в отдельное производство. А судья переквалифицировал статью «Изнасилование» на статью «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Такое решение судья принял, несмотря на то, что гособвинение просило подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

После и общественность, и международные организации в Кыргызстане возмутились приговором судьи, а районная прокуратура решила обжаловать приговор.