Руководитель правовой группы «Прецедент» юрист Нурбек Токтакунов 22 декабря обратился в ГКНБ с жалобой на депутатов парламента. Об этом юрист написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, депутаты приняли законопроект о назначении референдума по форме правления без общественного обсуждения.

«Это возможным благодаря игнорированию обязательных требований законотворческого процесса и ненадлежащему исполнению своих должностных обязанностей инициатором законопроекта Акылбека Жапаровым, зампредседателя Комитета по Конституционному законодательству Бектеном Сыдыгалиевым, экс-вице-спикера Мирланом Бакировым и членами группы по нацбезопасности», — написал юрист.

Он считает, что депутаты используя свое служебное положение создали противоправную устойчивую связь и путем грубых нарушений закона отстранили народ от участия в обсуждении и принятии закона о назначении референдума по форме правления. По мнению юриста, депутаты тем самым совершили преступления по статьям «Коррупция» и «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса.

Юрист отметил, что принятие закона о референдуме без общественного обсуждения усилит противодействие общества результату референдума и создаст угрозу общественного раскола.

«Ведь с точки зрения национальной безопасности главный смысл процедур общественного обсуждения законопроектов, это изучение общественных настроений, поиск всенародного консенсуса с целью минимизация общественного противодействия принимаемому акту и недопущения общественного раскола», — отметил Токтакунов.

Референдум по форме правления

Досрочные выборы президента и референдум по выбору формы правления пройдут в Кыргызстане в один день – 10 января 2021 года.

10 декабря парламент одобрил законопроект о референдуме по форме правление сразу во втором и третьем чтениях. За законопроект проголосовали 60 депутатов, против — четыре — Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

На референдуме кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же проголосовать за «против всех вариантов».

Референдум — одно из обещаний, которое Жапаров озвучил перед своими сторонниками после того, как в ночь на 6 октября они освободили его из колонии.

Юристы и независимые наблюдатели не раз сообщали о том, что назначение референдума прошло с массовыми нарушениями законодательства. По их мнению, депутат шестого созыва Акылбек Жапаров, который инициировал его в одиночку, нарушил Конституцию и не имел полномочий даже выдвигать этот проект.

Они также не согласны с проведением президентских выборов и референдума в один день. По их мнению, кыргызстанцы не успеют изучить предвыборные программы кандидатов и вопросы, поднимаемые на референдуме.

Сам Жапаров заявил, что предложил провести референдум по форме правления одновременно с выборами президента, чтобы сэкономить деньги. Он считает, что после волнений именно этот вопрос волнует граждан страны.

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