Кандидат в президенты Садыр Жапаров 22 декабря дал интервью ютуб-каналу «Ким Экен» в котором рассказал о планах в случае победы на выборах, о компроматах от его оппонентов и слаженной работе его команды во время октябрьских событий.

Встреча Жапарова с журналистом проходила в госрезиденции «Ала-Арча». По словам Жапарова, закон не запрещает ему проживать в резиденции даже после того, как он сложил с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра.

Про компромат экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева

Садыр Жапаров выразил сомнения по поводу имеющегося компромата на него у Сегизбаева.

«Если бы у него был компромат на меня, то он бы обнародовал его перед вами еще 10 лет назад. Сегизбаев занимал должность главы ГКНБ во время моего задержания в 2017 году. Все имеющиеся компроматы на меня они обнародовали ещё 3 года назад. Какие ещё спрятанные компроматы на меня он хочет озвучить? Возможно он имеет в виду слухи обо мне, но не более», — сказал Жапаров.

Контекст: Бывший глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев 24 ноября рассказал в эфире передачи «Саясий коктейль», что знает «по чьей указке» Жапаров вернулся в Кыргызстан в 2017 году. Тогда он пообещал назвать имя этого человека, когда начнется предвыборная агитация. В интервью журналистке Елене Нечаевой 14 декабря он сказал, что уверен в том, что указка пришла из Минска, намекая на связь Жапарова с беглым президентом Курманбеком Бакиевым.

Жапаров добавил, что в отличие от Сегизбаева, он не собирает компроматы на других кандидатов в президенты.

Жапаров отметил, что ещё не ознакомился с программами кандидатов в президенты, поэтому не решил за кого отдаст свой голос.

«Я бы отдал предпочтение кандидатам, которые не вредят стране и народу. Тем, кто не ворует. Считаю, что среди 18 кандидатов, таких 15 по-крайней мере есть», — сказал Жапаров.

Об усилении президентской власти

Жапаров также рассказал о том, почему предложил внести изменения в Конституцию и почему поддерживает президентскую форму правления.

«У нас сегодня существует три ветви власти: парламент, президент и правительство. Мы должны формировать систему так, чтобы одна ветвь власти решала кадровые вопросы. А у нас три ветви власти решают сегодня», — сказал Жапаров.

По его мнению, коалиция большинства в парламенте, который избирается по партийным спискам, «разделяет страну на три части» и назначает свои кадры. При этом, президент и премьер-министр проводят кадровую политику «по-своему».

«А мы объединили это в одну систему под президентство. В тот же момент для равновесия парламенту отдаем судебную систему, чтобы судьи прошли через парламент, через фильтр. И весь состав правительства, начиная от премьер-министра, заканчивая всеми министрами, они должны пройти Жогорку Кенеш», — считает Жапаров.

Жапаров заявил, что в случае победы на выборах, власть в его руках никак не отразится на его человеческих качествах.

«Я уверен, что власть меня не поменяет. Я видел богатство, бедность, у меня уже была власть, я через это прошёл», — сказал Жапаров.

Он также добавил, что если народ не выберет его президентом, то он уйдёт в бизнес сферу.

«До прихода в политику я работал в нефтяной и сельской промышленности. Я хорошо разбираюсь в этих сферах. Я занимался бизнесом ещё с 90-х годов до 2005 года. Тогда успел построил в Балыкчы небольшой завод и автозаправки» — сказал Жапаров.

«Усилия моей команды»

Жапаров заявил, что признаёт свою вину за назначение родственников на высокие должности в бытность премьер-министром и и.о. президента. Однако, по его словам, такое решение пришлось принять из-за нехватки времени на рассмотрение других кандидатур.

«Мне было некогда смотреть резюме и рассматривать другие кандидатуры. Я распределяю среди своего окружения так: «ты сможешь помочь, тогда занимайся этим». Вот во время событий в октябре, когда в стране творился хаос, когда не было премьера и президента, эти двое пошли и стояли там [Жапаров говорил о двух своих родственниках, которых назначил на новые должности после того, как стал премьер-министром]», — сказал Жапаров.

По его словам, избежать разбоя и нападений на бишкекские здания, удалось благодаря усилиям команды Жапарова.

«Вот вы помните события 2010 года, когда лилась кровь и были разворованы банки, украдены автомобили. А в этот раз, не скажу, что я, но я и моя команда друзей за один день навели порядок. Ни одно окно не разбилось, ни один банк не был разворован, не было разбоев и рэкета. Это заслуга моих кадров, которых я назначил на разные должности, чтобы не допустить беспорядков», — сказал Жапаров.

Контекст: События, о которых говорит Жапаров, произошли в октябре, после парламентских выборов 4 октября 2020 года. Тогда тысячи несогласных с итогами голосования вышли на центральные улицы Бишкека с требованием отменить результаты. Митинги переросли в массовые столкновения, привели к захвату Белого дома и освобождению Жапарова.

Непонятно как его кадры могли бороться с беспорядками, учитывая то, что должность премьера он получил 14 октября, а своих людей стал назначать послу получения полномочий и.о. президента 15 октября. Беспорядки же были — в том числе попытки бить витрины — до этого, с 6 октября, когда добровольцам-дружинникам пришлось выйти на улицы, чтобы охранять город. Угрожали журналистам, пытались дойти до резиденции и пытались бить витрины люди, называвшие себя сторонниками Жапарова — впрочем, адвокат политика сразу стал отрицать это.

Дружинники патрулировали спальные районы, защищали торговые центры и правительственные здания от мародеров, согреваясь горячим чаем и едой, деньги на которые часто собирали за счет пожертвований со всего мира. Свои действия они координировали через Telegram и Instagram. Жапаров заявил, что дружинники — его люди, но защитники города выступили с обращением, что не имеют отношения ни к каким политикам.

Об отношении с Китаем

По словам Жапарова, несмотря на зависимость Кыргызстана от Китая и огромные долги, граждане не должны их бояться.

«Они не отберут наши земли, у них нет на это права. Если мы не можем вовремя выплатить им долг, то у нас растёт процент. Мы обсуждаем с ними продление срока по выплате долгов. Придёт время и мы с ними расплатимся», — заявил Жапаров.

Он подчеркнул, что граждане боятся китайцев, хотя в растрате кредитных средств виноваты кыргызские чиновники.

«Для выплаты долга будут рассматриваться внутренние ресурсы. Дай бог, если я стану президентом, в течение 5-летнего срока мы расплатимся с внешним долгом», — сказал Жапаров.

Референдум о форме правления и досрочные выборы

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года, в один день с референдумом. Избиратели должны выбрать не только главу государства, но и форму правления.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента. Агитация началась 15 декабря и продлится до 9 января – дня тишины перед самими выборами. Однако, претенденты в президенты уже заявляют о нарушениях со стороны одного из кандидатов — Садыра Жапарова.

Жапаров выдвинулся на пост президента после смены власти в стране. В ночь на 6 октября кыргызстанцы, недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом. В эту же ночь из колоний и СИЗО митингующие освободили ряд политиков, в том числе Садыра Жапарова, который отбывал срок.

После этого Жапаров добился отставки премьер-министра, президента и спикера парламента. Он сначала занял пост главы кабинета министров, а затем и и.о. президента.

Для участия в выборах он снял с себя эти полномочия, но пост и.о. президента и спикера парламента занял его соратник — Талант Мамытов. Еще один его близкий соратник — Камчыбек Ташиев — возглавил Госкомитет нацбезопасности. Остальные ключевые посты также заняты его сторонниками.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». По словам Жапарова, Кыргызстан должен стать президентской страной.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

10 декабря парламент одобрил законопроект о референдуме сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект прописывает проведение референдума, где граждане должны будут голосовать за президентскую или парламентскую форму правления.

Каждое воскресенье в Бишкеке проходит мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвуют сотни человек — они приносят с собой плакаты, в которых говорится о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.