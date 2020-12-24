Управление финансовой полиции по городу Ош 24 декабря сообщило, что в отношении сотрудников Юго-западной таможни возбуждено уголовное дело.

Ранее ведомство выявило схему «систематической экономической контрабанды». Согласно ей, сотрудники таможни злоупотребляли должностным положением и ввозили контрабандный товар через таможенный пост «Достук».

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), начато досудебное производство. Проводятся мероприятия по установлению причастных лиц лоббировавших интересы контрабандистов, и по возмещению ущерба в бюджет государства», – сообщили в финполе.

При этом не уточняется, какой именно был нанесен ущерб, сколько сотрудников подозреваются в контрабанде и задержаны ли они.

Дело Матраимова

Ранее 24 декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов, обвиняемый в создании крупной коррупционной схемы на таможне, полностью возместил ущерб в 2 млрд сомов.

Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, еще 600 млн обращено в доход государства в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

Ташиев отметил, что ущерб в 2 млрд сомов Матраимов нанес в деятельности внутри Кыргызстана. По его словам, Матраимов не только признал свою вину, но и помогал расследованию «изобличением других соучастников преступления».

По его словам, материалы дела по Матраимову будут переданы в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу.

Положений в законодательстве Кыргызстана о том, что Матраимова освободят от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб, нет — такие поправки в Уголовный кодекс еще находятся на общественном обсуждении.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено — они рассматривают его причастность к коррупции в таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.

«ГКНБ в очень сжатые сроки была проведена колоссальная работа по демонтажу коррупционных схем в таможенных органах и получении важных и, самое главное, неопровержимых доказательств вины Матраимова», — сказал Ташиев.