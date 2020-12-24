Представители кыргызского Минздрава заявили на очередном заседании Республиканского штаба по COVID-19, что заявка страны на вакцинацию населения одобрена.

«В рамках глобальной инициативы COVAX (глобальный альянс по вакцинам) Кыргызстаном подана заявка на получение 1,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, которая была одобрена. После получения вакцины, одобренной ВОЗ, республика сможет вакцинировать более 20% населения страны», — сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

*COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

Пока же республика борется с коронавирусом с помощью профилактики и ряда ограничений. Кроме того, на заседании штаба вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева дала указания о проверке медицинского оборудования по Кыргызстану, чтобы избежать несчастных случаев.

Всех сотрудников медучреждений ждет инструктаж по обращению с техникой.

«Необходимо усилить работу по обеспечению безопасности во всех медучреждениях, особенно в части проверки технического состояния медицинского и вспомогательного оборудования. Мы должны принять предупреждающие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций, когда из-за поломки кислородного аппарата в одной из больниц стран дальнего зарубежья произошел взрыв», — заявила она.

По ее словам, каждый руководитель медучреждения будет нести персональную ответственность за инструктаж медицинского персонала.

Вакцинация кыргызстанцев от COVID-19

В ноябре этого года вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева сообщила, что Кыргызстан ведет переговоры с Россией по закупу вакцин против коронавируса.

«В августе мы направили в Россию письмо с просьбой импортировать вакцины российского производства в Кыргызстан с даты их тестирования и утверждения для общего лечения», — сказала Сурабалдиева.

Количество вакцин, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане уже разработаны. По словам Сурабалдиевой, специалисты из Кыргызстана уже успели побывать в Москве, чтобы ознакомиться с разработкой и клиническими испытаниями российской вакцины «Спутник-V».

«Спутник V» при этом уже подвергалась критике по ряду причин: несколько вакцинированных медиков инфицировались COVID-19 после прививки, а группа из 19 иностранных ученых заявила, что публикация в медицинском журнале The Lancet про вакцину вызывает у них сомнения из-за повторяющихся паттернов данных.

Кроме того, ряд экспертов указывал, что результаты были получены после испытаний на крайне низком количестве участников. Сами создатели вакцины считают ее безопасной.

При этом власти страны продолжают отслеживать эффективность вакцин других стран. И если вакцины, предпочитаемые Всемирной организацией здравоохранения будут готовы, позиция Кыргызстана по ним также уже готова.