После досрочных президентских выборов ряд кандидатов в президенты привлекут к ответственности за их подготовку к дестабилизации обстановки в стране. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на своей пресс-конференции.

«Возможны ли какие-то дестабилизационные ситуации после выборов? Возможны. Но мы будем это все пресекать, все эти ситуации. У нас все данные имеются, кто чем занимается, какой кандидат готовится к этому, даже документируем. После выборов в отношении этих кандидатов будем принимать меры.

У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты не ведут предвыборной кампании, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Я очень надеюсь, что мы этого не допустим, тем более наш народ этого не допустит», — сказал он.

*Впрочем, о возможной «дестабилизации» говорили и перед выборами в парламент в октябре, и перед президентскими выборами в 2017 года. В 2017 году об этом говорил президент Алмазбек Атамбаев, подозревая в попытках дестабилизации оппонентов своего ставленника, кандидата в президента Сооронбая Жээнбекова. Перед последними выборами в парламент о подобном говорил уже сам Жээнбеков — на тот момент президент.

По словам Камчыбека Ташиева, народ отстоит действующую власть и свой выбор и «захватить власть» через «дестабилизирующие митинги» ни у кого не выйдет.

«Пусть если эти дестабилизирующие силы выведут на улицу тысячу человек, пять тысяч человек, десять тысяч человек, люди подымутся миллионами в данный момент! Пусть у них не будет никакой надежды, что они каким-то образом захватят власть, каким-то образом проведут какие-то дестабилизирующие митинги. Этого мы не допустим!» — заверил он.

* Ташиев посещал митинг 5 октября, который привел к захвату Белого дома и освобождению его друга Садыра Жапарова из колонии. Не раз митинги устраивали сторонники Жапарова — 2 марта 2020 года они даже расшатали забор Белого дома, требуя его освобождения. Тогда участники были разогнаны правоохранительными органами, а организаторов задержали. А после 4 октября 2020 сторонники Жапарова выходили на митинги в поддержку политика ежедневно несколько дней, требуя то его назначения на пост премьера, то назначения на пост и.о. президента. Если бы не митинг недовольных итогами выборов 5 октября, Ташиев мог и не получить должности — его партия «Мекенчил» не собрала достаточно голосов для прохождения в парламент.

Ташиев пообещал и то, что сами выборы пройдут спокойно и «по воле народа».

«Я человек слова, я никогда назад шага не даю. Идем только вперед. Выборы пройдут спокойно, выборы должны пройти по воле народа. Никто — ни деньги ни власти ни другие группировки — не должны оказывать влияния на результаты выборов.

Народ сам должен выбрать своего президента. Давайте хоть один раз дадим возможность народу чтобы он выбрал своего президента! Я думаю так и будет!» — заключил Ташиев.

Ранее о том, что власти Кыргызстана не допустят повтора событий после выборов 4 октября, говорил и вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

«Мы не допустим повтора событий 5 октября», — заявил он на выездном заседании Республиканского штаба по организации досрочных выборов.

Мамытканов — член партии «Чон Казат», вместе со своим однопартийцем, нынешним главой финпола Сыймыком Жапыкеевым, были активными участниками митинга против итогов выборов в парламент 5 октября.

Мамытканов поддержал освобожденного из колонии Садыра Жапарова и вошел в его кабмин, получив кресло вице-премьера после смены власти. Также должности получили и другие яркие участники протеста — вице-премьеркой стала Эльвира Сурабалдиева, а ее однопартиец Тилек Токтогазиев был приглашен на пост главы Минсельхоза.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года, в один день с референдумом. Решением суда избиратели Кыргызстана 10 января должны выбрать не только главу государства, но и форму правления.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента. Агитация началась 15 декабря и продлится до 9 января — дня тишины перед самими выборами. Однако, претенденты в президенты уже заявляют о нарушениях со стороны одного из кандидатов — Садыра Жапарова, но ему пока не вынесли ни одного предупреждения.