Очередной выпуск «Контекста» медиа-эксперт Азим Азимов посвятил кандидату Садыру Жапарову и феномену его популярности у избирателей.

«Для многих граждан и даже журналистов триумфальное восхождение Садыра Жапарова к власти стало полной неожиданностью (…) Он сделал головокружительную карьеру, попав из тюремной камеры в кресло президента», — говорит Азимов.

Действительно, в течение десяти дней после освобождения из колонии в ночь с 5 на 6 октября политик не только стал премьером, но и и.о. президента, успев назначить свой кабмин, поставив друзей на важные должности.

Азимов обратил внимание на то, что сторонников Жапарова не раз обвиняли в угрозах его оппонентам или даже обычным критикам в соцсетях. Медиа-эксперт считает, что среди поддержки политика есть и фейковые аккаунты, и реальные люди.

«Наличие оплачиваемых комментаторов, которые профессионально публикуют посты в защиту Садыра Жапарова, не отменяют того, что поддержка среди пользователей соцсетей у него действительно очень большая, а риторика сторонников наполнена искренней верой в спасительную миссию их лидера», — говорит Азимов.

В 2019 году Жапаров появился в десятке самых влиятельных политиков с 3% доверия от избирателей. Уже в сентябре 2020, перед выборами в парламент, его рейтинг вырос до 8%.

«Тюремная камера стала для Жапарова определенной капсулой от политических ошибок», — считает Азимов. Жапарова задержали в 2017 году, когда он вернулся в Кыргызстан в надежде участвовать в выборах президента. Его задержали по прибытию, а его друг Ташиев поддержал на выборах Сооронбая Жээнбекова. За время в заключении Жапаров пережил смерть родителей и сына.

А победивший на выборах в 2017 году Сооронбай Жээнбеков, по мнению Азимова, вел три года «беззубую политику». Политики и журналисты продавались Райымбеку Матраимову, ставшему символом коррупции, а пандемия убила у граждан последнюю веру в государство.

«Если вдуматься, когда Садыр Жапаров вышел на свободу, реальной альтернативы с точки зрения народной поддержки ему уже не оставалось», — говорит Азимов. Он считает, что причина популярности Жапарова в разочаровании «классическими политиками».

Азимов считает, что из реальных оппонентов Жапарова есть только Адахан Мадумаров, который столкнулся с давлением. Используя народную поддержку и отсутствие активных оппонентов Жапаров может победить на выборах и «протащить» выгодные ему референдумы — например, поддерживаемое им изменение Конституции.

Тем не менее, Азимов не считает, что у Жапарова «все хорошо».