Очередной выпуск «Контекста» медиа-эксперт Азим Азимов посвятил кандидату Садыру Жапарову и феномену его популярности у избирателей.
«Для многих граждан и даже журналистов триумфальное восхождение Садыра Жапарова к власти стало полной неожиданностью (…) Он сделал головокружительную карьеру, попав из тюремной камеры в кресло президента», — говорит Азимов.
Действительно, в течение десяти дней после освобождения из колонии в ночь с 5 на 6 октября политик не только стал премьером, но и и.о. президента, успев назначить свой кабмин, поставив друзей на важные должности.
Азимов обратил внимание на то, что сторонников Жапарова не раз обвиняли в угрозах его оппонентам или даже обычным критикам в соцсетях. Медиа-эксперт считает, что среди поддержки политика есть и фейковые аккаунты, и реальные люди.
«Наличие оплачиваемых комментаторов, которые профессионально публикуют посты в защиту Садыра Жапарова, не отменяют того, что поддержка среди пользователей соцсетей у него действительно очень большая, а риторика сторонников наполнена искренней верой в спасительную миссию их лидера», — говорит Азимов.
В 2019 году Жапаров появился в десятке самых влиятельных политиков с 3% доверия от избирателей. Уже в сентябре 2020, перед выборами в парламент, его рейтинг вырос до 8%.
«Тюремная камера стала для Жапарова определенной капсулой от политических ошибок», — считает Азимов. Жапарова задержали в 2017 году, когда он вернулся в Кыргызстан в надежде участвовать в выборах президента. Его задержали по прибытию, а его друг Ташиев поддержал на выборах Сооронбая Жээнбекова. За время в заключении Жапаров пережил смерть родителей и сына.
А победивший на выборах в 2017 году Сооронбай Жээнбеков, по мнению Азимова, вел три года «беззубую политику». Политики и журналисты продавались Райымбеку Матраимову, ставшему символом коррупции, а пандемия убила у граждан последнюю веру в государство.
«Если вдуматься, когда Садыр Жапаров вышел на свободу, реальной альтернативы с точки зрения народной поддержки ему уже не оставалось», — говорит Азимов. Он считает, что причина популярности Жапарова в разочаровании «классическими политиками».
Азимов считает, что из реальных оппонентов Жапарова есть только Адахан Мадумаров, который столкнулся с давлением. Используя народную поддержку и отсутствие активных оппонентов Жапаров может победить на выборах и «протащить» выгодные ему референдумы — например, поддерживаемое им изменение Конституции.
Тем не менее, Азимов не считает, что у Жапарова «все хорошо».
- У Жапарова нет международного признания;
- Российские медиа связывают Жапарова с криминалитетом;
- Российские власти утраивают Кыргызстану и его лидерам «публичную порку»;
- В стране кризис.
«Окно возможностей для демонстрации результатов очень маленькое. Сторонники взирают на своего лидера, как на спасителя. И тот должен показать чудо — в условиях международной изоляции, дефицита бюджета, отсутствия видения по достижению экономического роста», — говорит Азимов.
Жапаров пытается пополнить бюджет во время кризиса «экономической амнистией», которую другие политики с сарказмом называют «экономическим откупом», с помощью которого люди могут уйти от ответственности. Азимов это называет «легким пиаром, подпитываемым классовой ненавистью». Медиа-эксперт считает, что такая политика позволит набрать очки, но экономика потерпит удар.
Также Азимов критично настроен к попыткам Жапарова влиять на СМИ. Он называет это «тревожным трендом».
Азимов утверждает, что сейчас Жапаров действительно самый популярный политик, но гонения в отношении журналистов и геополитические ошибки часто были роковыми для предыдущих лидеров.