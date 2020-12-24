Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в конце своей пресс-конференции 24 декабря высказался о своем отношении к кандидату в президенты и своему давнему соратнику Садыру Жапарову. Ташиев опроверг информацию о том, что он «поругался» с Жапаровым и сказал, что их дружба останется на века.

Силовик отметил, что, не смотря на их отношения, Жапаров для него не является основным кандидатом в президенты, потому что для него все кандидаты едины.

«Садыр для меня — большой человек. Садыр для меня любимый друг, которого я нашел в своей жизни. Я думаю, что мы с Садыром осуществим наши планы, что мы изменим жизнь народа, послужим ему, по-другому построим государство, повысим уважение к Кыргызстану и приведем народ к хорошей жизни. Даст Бог, наша дружба с Садыром, наши с ним отношения продлятся вечно. Нас может разлучить лишь Аллах — никакая власть, богатство, конфликты нас не разлучат», — сказал Ташиев.

Он выразил надежду на то, что все «провокации и плохие слова» про него и Жапарова останутся позади, потому что они пережили вместе вещи «и похуже».

Дружба мекенчиловцев

Ташиев и Жапаров являются давними соратниками и сооснователями партии «Мекенчил», которая в этом году впервые участвовала в парламентских выборах. Также они прошли вместе в Жогорку Кенеш в 2010 году под флагами партии «Ата-Журт».

«Жалко оставлять партию “Ата-Журт”, но из-за ситуации с моим близким другом Садыром Жапаровым решили пойти на эти выборы с партией “Мекенчил”. Партия была основана мной и Садыром в июне 2010 года. Она для нас не чужая, тоже наша партия. Все усилия объединили и пошли с ней», — заявил на пресс-конференции в августе Ташиев.

Друзья прошли вместе еще один яркий момент — в 2012 году их задержали после попытки перелезть через забор Белого дома во время митинга за национализацию «Кумтора». Тогда с ними на скамье подсудимых также находился нынешний и.о. президента и спикер парламента Талант Мамытов.

Ташиев, Жапаров и Мамытов в 2013 году

Судебные процессы над членами партии «Ата-Журт» длился больше года. В итоге, они были приговорены к полутора годами лишения свободы, но политиков вскоре освободили из-за того, что те провели восемь месяцев в СИЗО, где один день заключения засчитывается за два.

Однако в 2013 году во время протестов в Караколе Жапаров и его сторонники захватили в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева. Хотя Жапаров отрицал это, но власти все равно открыли дело на него, а сам политик был вынужден покинуть страну. Спустя четыре года Жапаров все же вернулся в Кыргызстан и сразу же попал в СИЗО ГКНБ.

Сторонники Жапарова, в том числе и сам Ташиев, освободили его из колонии поселения в ночь с 5 на 6 октября на фоне протестов после парламентских выборов. Уже через десять дней после этого Жапаров стал и.о. президента и назначил своего соратника главой ГКНБ. Тогда лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев назвал Ташиева «дос-секретарем», отметив особую связь друзей.

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