Достук Жолдошов

Боец Достук Жолдошов, руководивший мусорным полигоном Оша, освобожден от своей должности. В день парламентских выборов мужчина напал на журналистов «Клоопа».

Мэрия Оша обращалась к руководителю «Ош-Тазалык» Нурбеку Исмаилову и просила принять меры в отношении Жолдошева.

«Сама мэрия не сможет принять меры. Поэтому мы просили начальника муниципалитета принять меры, сегодня его освободили от должности. Жолдошов написал заявление об уходе после разговора с Исмаиловым», — сообщили нам в мэрии Оша.

Нападение на журналистов

Двое мужчин напали на оператора и журналистку «Клоопа» во время парламентских выборов 4 октября 2020 года. Журналисты смогли опознать одного из нападавших — это был глава мусорного полигона города Ош Достук Жолдошов, который скрылся после происшествия. Журналисты снимали факты подвоза избирателей и фиксировали нарушения во время выборов.

Милиция Оша тогда начала досудебное производство по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» по факту нападения на сотрудников «Клоопа», но после дело прекратили.

В городской милиции объяснили закрытие дела тем, что судмедэкспертиза не выявила на теле оператора повреждений — хотя нападение было зафиксировано на видео. Кроме того Жолдошов и его напарник мешали деятельности журналистов.

Адвокатесса сотрудников «Клоопа» Мухаё Абдураупова подала жалобу в городскую прокуратуру на действия следователя, но заявление не было принято. Поэтому она готовит документы для суда.

Бойцы в госучреждениях Оша

Жолдошов и Исмаилов. Фото — фейсбук Жолдошова

Достук Жолдошов — родился 1990 году в Узгенском районе Ошской области. В 2002 году начал заниматься вольной борьбой. После окончания школы уехал в Москву. Будучи студентом также занимался дзюдо и самбо. В 2015 году пошел в грепплинг. Упомянут как боец ММА.

Его тренировал глава муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов, он также известен как боец ММА по кличке «Кличко». До 2020 года также участвовал в турнирах и выигрывал призовые места.

Исмаилова в 2017 году на выборах президента также обвиняли в нападении на журналистов, но дело до суда не дошло.

Исмаилов и Кылыч Саркарбаев (в середине, третий и четвертый с левой стороны). Фото взято с фейсбука Азамата Абсатарова.

Был бойцом и предыдущий руководитель «Ош-Тазалык» Талант Капаров — он избран президентом областной федерации ММА. Бойцов без правил и борцов можно найти на разных руководящих должностях в Оше. Например, совсем недавно своей должности лишился Кылычбек Саркарбаев, руководивший местным спорткомитетом.

Саркарбаева подозревают в участии в криминальных разборках и связи с кримавторитетом «Дженго». А еще он известен, как спортсмен, неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров, тренировался в принадлежащем клану Матраимовых спортклубе EREM.

Жолдошов(3 на фото), Исмаилов (5 на фото) и посаженный сын Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов(6 на фото). Фото — фейсбук Жолдошова.

Саркарбаева видели в числе близкого окружения влиятельного политического клана, а спортсмен Тологон Рахманберди уулу говорил, Саркарбаев и псаженный сын Матраимова Мунар Сайпидинов напали на него и угрожали ему. Брат Мунарбека Сайпидинова — Нурбек Раимбеков — был задержан по подозрению в избиении Рахманберди уулу. Кроме того, Саркарбаев был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых в Кара-Суйском районе.

Саркарбаев с сотрудником АКС ГКНБ Салмоором Джумабековым (4 на фото). Он позже задерживал Райымбека Матраимова. Джумабеков — племянник экс-спикера парламента Дастана Джумабекова, а его мать можно найти на общих дружеских фото с супругой Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой.

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