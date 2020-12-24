Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта сообщило об исключении Романа Царева из сборной Кыргызстана по борьбе.

«На основании раздела 5 пункта 15 Кодекса этики спортсмена Роман Царев с 23 декабря 2020 года исключен из состава национальной сборной команды КР», — сообщило госагентство.

Роман Царев вошел в состав сборной в январе 2020 года, получив золото на чемпионате страны. В финале он должен был бороться со своим братом-близнецом Русланом Царевым, но тот отказался от боя и победу присудили Роману.

Руслан Царев получил бронзу на индивидуальном чемпионате мира в Сербии — 23 декабря его поздравлял и.о. президента Талант Мамытов. В этот же день МВД сообщил о задержании Романа Царева по делу о вымогательстве. Царев с напарником вымогали 380 тысяч сомов у кыргызстанца — предположительно взыскивали долг мужчины третьему лицу — и были задержаны при получении первых 100 тысяч.