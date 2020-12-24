Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков на заседании Совета безопасности 24 декабря заявил, что «исполнительная власть извлекла для себя уроки из событий после парламентских выборов 4 октября».

По его словам, теперь «правила игры изменились», и задача правительства – не допустить использование админресурса (врачей, учителей и других работников государственных и муниципальных органов) в личных интересах.

«Будут приняты все необходимые меры для проведения выборов строго в правовом поле и на должном организационном уровне. Хочу заверить всех чиновников в том, что каких-либо команд по агитации и принуждению к голосованию со стороны правительства не давалось и даваться не будет», – сказал Новиков.

Он также отметил, что о таких фактах госслужащие должны информировать правительство и Республиканский штаб.

И.о. премьер-министра призвал граждан исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах, назначенных на 10 января 2021 года.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года, в один день с референдумом. Решением суда избиратели Кыргызстана 10 января должны выбрать не только главу государства, но и форму правления.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента. Агитация началась 15 декабря и продлится до 9 января – дня тишины перед самими выборами. Однако, претенденты в президенты уже заявляют о нарушениях со стороны одного из кандидатов — Садыра Жапарова.