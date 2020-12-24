В угольной шахте в городе Сулюкта Баткенской области нашли тело 37-летнего шахтера. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что на шахте ОсОО «Ашымбай» произошел обвал. Во время происшествия в шахте работало пятеро человек, но только четверым из них удалось выбраться.

На поиски шахтера были привлечены 20 работников шахты, 16 спасателей, карета скорой помощи и экипаж милиции. Найденное тело шахтера было передано правоохранительный органам.

В июне этого года в одной из заброшенных шахт Сулюкты были найдены тела четырех человек — трое мужчин и одна женщина. Они погибли в результате отравления газом.