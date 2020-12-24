Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал высказывания кыргызстанцев о «театральности» задержаний кримавторитета Камчы Кольбаева и экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова. Ташиев сказал, что все было сделано «как положено», и он не видит в этом «ничего плохого».

По словам главы ГКНБ, силовики не могли приступить к задержанию других членов ОПГ, пока «вор в законе» Камчы Кольбаев был на свободе, так как он находится в «верхушке криминальных событий в стране».

«Как мы задержали? Мы же не можем прийти и сказать ему: “Приходите к нам, чтобы мы вас задержали”. Мы задержали его, как положено — с опергруппой, спецоперацией с привлечением сил [группы спецназа] “Альфы”», — сказал он.

Ташиев также рассказал, как был задержан Райым Матраимов. По его словам, экс-замглаву таможни несколько раз вызывали в ГКНБ, но он не приходил.

«Потом по закрытым каналам мы дали знать: или мы его задержим жестко, или он сам придет. Мы закрыли все границы и наблюдали за ним — где он находится, из какой машины вышел, куда направляется, где он кушал. А потом задержали», — сказал силовик.

По его данным, сейчас силовики расследуют причастность Кольбаева к ряду транснациональных преступных операций в связке с другими криминальными группировками стран СНГ.

«Что плохого в том, что мы задержали Кольбаева, и он третий месяц у нас в заточении? Что плохого в том, что мы задержали Матраимова, и он уже выплатил 2 млрд сомов? До этого ни копейки не платил», — посетовал Ташиев.

«Театрализованное» задержание Кольбаева и Матраимова

Силовики задержали экс-замглавы Таможенной службы Райыма Матраимова 20 октября. Пользователи соцсетей тогда заметили по фотографиям ареста, что его производили на автозаправочной станции напротив здания ГКНБ.

Салмоорбек Джумабеков Джумабеков в кругу «людей Матраимова»

При этом, журналисты выяснили, что Матраимова в ведомство «почтительно» сопровождал племянник экс-спикера парламента Дастана Джумабекова — Салмоорбек, который был замечен в кругу людей Матраимова.

Это вызвало сомнения общественности в правдивости «жесткого» задержания Матраимова.

Уже через два дня сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета Камчы Кольбаева при выходе из спортивного комплекса в Бишкеке. Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней».

Однако, кроме самого факта задержания «лидера самой влиятельной криминальной группировки» в стране, внимание всех кыргызстанцев привлекло видеозапись этой операции.

Тогда бывший секретарь Совбеза Кенешбек Дуйшебаев назвал меры ГКНБ по борьбе с организованной преступностью «театрализованным шоу», сомневаясь в том, что их дела расследуют до конца.

На задержание Кольбаева и Матраимова обратил внимание также посол США в Кыргызстане Дональд Лу. Он сказал, что все это похоже на «голливудский фильм про мафию», который предзнаменует начало борьбы с преступностью.

«Я скажу вам чем он закончится — правительство привлечет преступников к ответственности. Оно предаст их суду и вынесет обвинения. Оно не даст их преступным сетям воровать у кыргызского народа. Не позволит этим преступникам отравлять ваших детей наркотиками. Но оно сделает все эти вещи, только в том случае, если против них выступят смелые люди» — считает посол.

Связь Кольбаева с Матраимовым

Журналисты «Клооп», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat выяснили, что влиятельный кримавторитет связан с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым.

На протяжении почти двух лет расследований деятельности Матраимова три независимых источника говорили о его связи с Кольбаевым.

Один из них — специалист по отмыванию денег, который был глубоко вовлечен в деятельность Матраимова, а позже был убит в Стамбуле, — описывал Кольбаева как «партнера и защитника» Матраимова.

Одним из главных звеньев, указывающих на, как минимум знакомство двух мужчин, является частный курорт «Каганат» на берегу Иссык-Куля. Несколько источников сообщили, что им управляет сам Кольбаев, а фотографии с соцсетей жены Матраимова Уулкан свидетельствует о том, что она там провела лето 2020 года.