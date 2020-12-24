Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил 24 декабря, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству в 2 млрд сомов. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

«Торговый центр мы собираемся передать государству. А девять квартир оставляем для сотрудников ГКНБ. Из них одна квартира большая — 250 или 280 м2. В этой квартире, конечно же, никто из сотрудников не может жить. Ее хотим передать какому-нибудь детскому дому или соцучреждениям», — сказал глава ГКНБ.

По его словам, материалы дела по Матраимову будут переданы в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу.

Положений в законодательстве Кыргызстана о том, что Матраимова освободят от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб, нет — такие поправки в Уголовный кодекс еще находятся на общественном обсуждении.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено — они рассматривают его причастность к коррупции в Таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.

«ГКНБ в очень сжатые сроки была проведена колоссальная работа по демонтажу коррупционных схем в таможенных органах и получении важных и, самое главное, неопровержимых доказательств вины Матраимова», — сказал глава ГКНБ.

Ташиев отметил, что ущерб в 2 млрд сомов Матраимов нанес в деятельности внутри Кыргызстана. По его словам, Матраимов не только признал свою вину, но и помогал расследованию «изобличением других соучастников преступления».

Дело Матраимова

Задержание Матраимова

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности главы государства и премьер-министра, объяснил, что принял политическое решение, поэтому Матраимова отпустили.

По его словам, он ориентировался на мировую практику и решил, что Матраимов может принести пользу для государства, если вернёт часть денег.

«Дело Матраимова до суда не дошло. Я принял политическое решение, чтобы он вернул в бюджет деньги. За 30 лет мы многих сажали, но кто из них в итоге вернул деньги? Например, сколько сторонников Атамбаева посадили, но разве кто-то вернул деньги? От ареста пользы для страны нет, гораздо полезнее вернуть деньги. Это мировая практика», — заявил Жапаров.

Он отметил, что сотрудники ГКНБ уже хотели арестовать бывшего таможенника, однако он сумел договориться со своим соратником и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

«Я сказал Ташиеву, что нет пользы от заключения Матраимова. У нас 6-7 часов шло совещание. Сам [Матраимов] тоже открыто сказал, что если его заключить под стражу, то ничего не будет. Он сказал: «Лучше я верну взятое у государства или незаконно нажитое имущество, все деньги верну Кыргызстану». После такой его просьбы мы приняли политическое решение», — сказал Жапаров.

Расследование о контрабанде

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.