Координационная группа оперативного реагирования Центризбиркома рассматривает жалобу на кандидата в президенты Имамидина Ташова. На него пожаловались из-за выдачи квартиры семье Умутбека Алтынбек уулу, погибшего 5 октября во время митингов в Бишкеке.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, в котором Ташов встречается с родителями погибшего парня. Кроме того, несколько фотографий с похорон Умутбека запечатлели, как Ташов передает его семье сертификат.

Родителям погибшему во время митинга в Бишкеке Алтынбек уулу Умутбека подарили квартиру. Квартиру подарил молодой предприниматель Имамидин Ташов. Опубликовано Кыргызстанцы за рубежом Среда, 14 октября 2020 г.

Документы по делу также были переданы в МВД для разбирательства.

Ранее на сайте Бишкекского городского кенеша был опубликован проект о передаче отцу Умутбека квартиры в Бишкеке. Однако сейчас сайт выдает ошибку.

Имамидин Ташов, застройщик и глава стройкомпании KG-group, также решил участвовать в выборах президента. Еще недавно он думал только о депутатстве и баллотировался от партии «Замандаш».

В 2017-18 годах его стройкомпанию обвиняли в обмане дольщики, Ташов факт обмана покупателей квартир отрицал.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года, в один день с референдумом. Решением суда избиратели Кыргызстана 10 января должны выбрать не только главу государства, но и форму правления.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента. Агитация началась 15 декабря и продлится до 9 января – дня тишины перед самими выборами.

Умутбек

5 октября на центральных улицах Бишкеке начались массовые протесты несогласных с результатами голосования на парламентских выборах.

Митингующие заявляли о нарушении избирательного законодательства, подкупе голосов и использовании админресурса со стороны некоторых партий.

Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками и привели к смене власти в стране. Протесты разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями.

В ходе столкновений сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Он получил не совместимые с жизнью ранения от осколков дымовой гранаты.

По словам главного врача Национального госпиталя Тилека Уметалиева, Умутбека привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. «Мы положили его в реанимацию, но спасти, к сожалению, не удалось», — сказал он.

Алтынбеку уулу было всего 19 лет. В последний путь его провожали 8 октября в его родном селе Лейлекского района Баткенской области.