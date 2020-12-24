Представители госорганов, задействованных в проведении досрочных президентских выборов и референдума 10 января 2021 года, провели пресс-конференцию 23 декабря. «Клооп» на основании официальных данных разъясняет, как теперь обстоят дела с избирательными списками.

О подготовке к общенациональному голосованию рассказали вице-премьер-министр Максат Мамытканов, глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, глава ГРС Акын Мамбеталиев и директор госучреждения «Кадастр» при Госагентстве по земельным ресурсам Бакытбек Джусупбеков.

Как узнать свой УИК?

По словам главы ГРС Мамбеталиева, сейчас есть несколько способов проверить свой избирательный участок:

позвонить в колл-центр на бесплатный номер 119;

абоненты операторов «О» и «Мегаком» могут отправить смс на этот же номер со своим персональным номером — в ответ придет сообщение с номером и адресом УИК;

на сайте tizme.gov.kg

в приложении «Услуги ГРС».

Как поменять свой избирательный участок?

Глава ЦИК Шайлдабекова объяснила, что в первоначальный список избирателей все граждане внесены по данным в паспорте. При этом, по ее словам, у многих избирателей в паспорте написан один адрес, но в базе данных Единого госреестра населения они числятся по другому адресу.

Например, ГРС выявила такое различие у 269 тысяч 631 избирателя с паспортом старого образца.

«Если у вас паспорт образца 2004 года, то вы можете обратиться в УИК с заявлением по форме №1. Тогда вы будете перемещены с участка по отметке в паспорте на участок актуальной регистрации в Адресно-справочном бюро», — объяснила Шайлдабекова.

Граждане с паспортом образца 2017 года могут обратиться в Центры обслуживания населения для уточнения или введения адреса в чип. Если в день выборов и референдума адрес прописки и адрес на чипе не будут совпадать, они не смогут проголосовать.

Глава ГРС сообщил, что с 24 декабря учреждения ГРС — паспортные отделы и ЦОН — будут работать до 20:00 часов и по выходным до 31 декабря.

При этом, любой избиратель при желании поменять свой УИК может до 29 декабря включительно обратиться в соответствующую избирательную комиссию с заявлением по форме №1.

А что же с формой №2?

Заявление по форме №2, которое позволяло гражданам изменить адрес избирательного участка, было упразднено поправками в выборное законодательство в начале ноября 2020 года.

Теперь пользоваться формой №2 могут только избиратели, находящиеся за пределами Кыргызстана. По данным ЦИК, сейчас по ней зарегистрировано более 39 тысяч кыргызстанцев за рубежом.

При этом, все граждане, которые меняли избирательный адрес на последних парламентских выборах по этой форме, вернулись на УИК по паспорту.

Шайлдабекова отметила, что по сравнению с парламентскими выборами, количество избирателей на данный момент выросло на 20 тысяч 800 человек.

Однако, в связи с отменой формы №2, в восьми административно-территориальных единицах, число избирателей уменьшилось. Например, в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также в Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области.

Что делать тем, кому совсем негде регистрироваться?

Глава госучреждения «Кадастр» Бакытбек Джусупбеков рассказал, что можно сделать кыргызстанцам, у которых временно нет жилья или не оформлены документы на дом.

По его словам, есть соответствующее постановление правительства, по которому они могут зарегистрироваться в административных зданиях ОМСУ.

Глава ГРС Мамбеталиев уточнил, что для исключения «резиновых квартир», в которых прописывались много людей, ввели жесткое ограничение. Теперь в одной квартире или доме только в присутствии владельца жилья могут зарегистрироваться не более десяти человек.

Также Шайлдабекова затронула особые категории избирателей, право на голосование которых нужно соблюсти. Например, есть пациенты, получающие лечение в больницах и стационарах — руководители медучреждений должны за 12 дней до выборов предоставить списки пациентов в ЦИК.

То же самое касается и заключенных под стражу или находящихся в ИВС на время досудебного производства. ГСИН должна уточнить список для ЦИК.

Она добавила, что 10 января будет вестись раздельный учет участников референдума и участников голосования на президентских выборах.