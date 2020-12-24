Юрист Замир Жоошев на своей странице в фейсбуке 24 декабря рассказал, на каких условиях экс-таможенник Райым Матраимов передал государству свое имущество — 9 квартир и торговый центр «Эльдорадо».

По его словам, у Матраимова было только два варианта передачи имущества — в виде подарка или в виде конфискации в счет государства.

«Если 1,4 млрд сомов, 9 квартир и торговый центр оформлены в виде конфискованного имущества, то все сделано, к сожалению, незаконно. Поскольку действующие законы не позволяют конфисковать накопленные богатства признавшего свою вину в коррупции Райыма Матраимова до тех пор, пока суд не вынесет обвинительный приговор в его отношении и этот приговор не вступит в силу», — пояснил Жоошев.

Он добавил, что до вынесения приговора Матраимов мог передать имущество законным путем только в виде подарка.

«В общем, Дед Мороз. Желаю ГКНБ и иным государственным органам, чтобы у них получилось всё сделать в рамках законодательства», — добавил юрист.

Квартиры, торговый центр и 1,4 млрд сомов

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил 24 декабря, что главный фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн — Райым Матраимов — полностью возместил ущерб государству в 2 млрд сомов.

Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет Министерства финансов, а остальную часть отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

Ташиев добавил, что материалы дела по Матраимову передадут в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу. На вопрос журналиста, почему квартиры передали именно силовикам, а не медикам и учителям, которые сильно пострадали за время пандемии, глава ГКНБ ответил, что это «всего лишь 9 квартир, а не 900».

Несмотря на то, что Матраимов передал свое имущество государству, положений в действующем законодательстве Кыргызстана о том, что его освободят от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб, нет. Однако поправки в Уголовный кодекс уже приняты парламентов, и теперь их должен подписать и.о. президента Талант Мамытов.

Следствие по делу экс-таможенника еще не завершено — в ГКНБ рассматривают его причастность к коррупции на таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.

Райыма Матраимова задержали сотрудники ГКНБ 20 октября 2020 года. Госкомитета, бывший таможенник и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

В тот же вечер Матраимова из зала суда отпустили под домашний арест, так как он согласился сотрудничать со следствием и обязался выплатить 2 млрд сомов за ущерб государству.