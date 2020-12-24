Республиканский штаб сообщил, что на 24 декабря в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. Два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и один в Баткенской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 340 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По данным штаба, за сутки в республике выявили 186 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 62;

Ош — 6;

Чуйская область — 43;

Ошская область — 8;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 6;

Иссык-Кульская область — 34;

Джалал-Абадская область — 11;

Баткенская область — 11.

За время пандемии в стране выявили 79 845 случаев заражения.

С выздоровлением за сутки выписали 309 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 73 870 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили семь новых случаев заражения. По два случая заражения выявили в Бишкеке и Иссык-Кульской области, и по одному случаю в Чуйской, Баткенской и Таласской областях.

Всего с начала пандемии выявили 4 087 случая заражения среди медработников, а с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 3 865 медиков.