Республиканский штаб сообщил, что на 24 декабря в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. Два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и один в Баткенской области.
Всего за время пандемии в стране скончались 1 340 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
По данным штаба, за сутки в республике выявили 186 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 62;
- Ош — 6;
- Чуйская область — 43;
- Ошская область — 8;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 6;
- Иссык-Кульская область — 34;
- Джалал-Абадская область — 11;
- Баткенская область — 11.
За время пандемии в стране выявили 79 845 случаев заражения.
С выздоровлением за сутки выписали 309 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 73 870 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили семь новых случаев заражения. По два случая заражения выявили в Бишкеке и Иссык-Кульской области, и по одному случаю в Чуйской, Баткенской и Таласской областях.
Всего с начала пандемии выявили 4 087 случая заражения среди медработников, а с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 3 865 медиков.