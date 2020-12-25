Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова признана лучшей спортсменкой по вольной борьбе среди женщин на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе. Турнир проходил в Сербии с 12 по 19 декабря.

Тыныбекова выступала на турнире в весовой категории до 62 кг и завоевала золото. Всего на турнире она провела четыре схватки и выиграла все с общим счётом 47:2.

Золотую медаль на турнире также завоевали Мээрим Джуманазарова и Жоламан Шаршенбеков. Для Шаршенбекова завоеванное медаль стала первой в состязаниях на взрослом уровне.

По итогам индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе кыргызские борцы завоевали 3 золотые и 5 бронзовых медалей, заняв в итоге второе командное место в общем медальном зачете.