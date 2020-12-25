Бишкекский городской суд 25 декабря оставил в силе решение Административного суда о том, что Центральная избирательная комиссия незаконно выдала депутатский мандат лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву.

Сам Текебаев не согласился с решением суда назвав его «политически мотивированным заказом». В интервью Kaktus.Media, политик заявил, что подавать в суд он не намерен и продолжит работу депутата пока у него «не отберут мандат».

«В законах написано, что мандат передается следующему или очередному кандидату, а не по номеру. Я не выходил из списка кандидатов, а значит, был очередным кандидатом. Если был бы оправдательный приговор, то суд обязал бы ЦИК вернуть мандат, и тогда ЦИК мог бы у кого-то забрать мандат. Но такого решения не было», — заявил политик.

В пресс-службе ЦИК журналисту «Клоопа» сообщили, что комиссия еще может обжаловать решение горсуда в Верховном суде. Однако пока в ЦИК не приняли решение подавать кассационную жалобу или нет.

Активист и поэт Темирлан Ормуков, который ранее подал иск в Административный суд на действия ЦИК, заявил на своей странице в фейсбуке, что следующим его шагом будет обращение в Конституционную палату, чтобы оспорить все решения Жогорку Кенеша, в которых принимал участие Текебаев.

«Я буду оспаривать все акты с 15 октября, где участвовал Текебаев, все это может стать незаконным. Потому что там участвовал человек [Омурбек Текебаев] с улицы», — заявил Ормуков.

Выдача мандата Текебаеву

Административный суд Бишкека 23 ноября вынес решение, что ЦИК выдала депутатский мандат Омурбеку Текебаеву незаконно. Такое решение суд вынес по иску активиста Темирлана Ормукова.

Избирательная комиссия 15 октября вернула мандат лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и он снова стал депутатом парламента.

Ранее комиссия отказала ему в возвращении мандата, потому что свободных кресел в шестом созыве не оказалось. После этого коллега Текебаева — Садык Шер-Нияз заявил, что готов отказаться от своего мандата ради возвращения Текебаева в парламент. Он написал заявление на имя главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой с просьбой аннулировать его мандат в пользу лидера своей партии.

В 2017 году Текебаева признали виновными в коррупции и вымогательстве, после чего у политика забрали депутатский мандат.

Право вернуться в Жогорку Кенеш появилось у оппозиционера после того, как Верховный суд отменил приговор предыдущих инстанций. Сейчас уголовное дело Текебаева отправили на пересмотр. Пока политику не вынесли обвинительный приговор, он имеет право работать в парламенте.