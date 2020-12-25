Борец национальной сборной Кыргызстана Улукбек Жолдошбеков получил в подарок однокомнатную квартиру в Бишкеке. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в инстаграм.

Жолдошбеков получил квартиру от национальной сборной Кыргызстана по вольной борьбе 24 декабря на подведении итогов 2020 года.

В 2019 году спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе. Свой титул он завоевал на турнире в Венгрии. А в феврале 2020 года он стал чемпионом Азии среди борцов до 23 лет.

Кроме Жолдошбекова, за свои достижения в спорте квартиру получила чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова. Однако вопрос с официальной передачей квартиры спортсменке власти Бишкека решили только спустя год.

В декабре 2020 года Бишкекский горкенеш принял постановление, по которому Тыныбековой смогли выдать одну из квартир конфискованных у экс-мэра Наримана Тюлеева.