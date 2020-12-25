В федерации профсоюзов Кыргызстана продолжается скандал с назначением руководства. Два источника сообщают о прошедших 25 декабря двух внеочередных съездах представителей профсоюзов, на каждом из которых был избран свой председатель федерации: Мирбек Асанакунов и Сагын Бозгунбаев.

В пресс-релизе федерации говорится, что голосованием при состоявшемся кворуме новым главой был избран Бозгунбаев. Съезд, по данным федерации, был созван Советом организации для «скорейшее разрешения крайне напряженной ситуации, сложившейся в федерации профсоюзов».

Также в пресс-релизе указано, что предыдущий глава федерации Асанакунов 5 февраля был освобожден от должности, а с 26 июня админсуд запретил ему пользоваться служебными помещениями, участвовать в заседаниях совета федерации и подписывать какие-либо документы.

Вместо него и.о. председателя была избрана Рысгуль Бабаева, которую позже по ходатайству Асанакунова отстранили от этой должности.

«Зампредседателя ФПК Жээнбек Осмоналиев отказался от права первой подписи на финансовых документах. В связи с чем в федерации образовалось безвластие, приведшее к финансовому коллапсу и внутреннему конфликту. Работники аппаратов Федерации профсоюзов, санаторно-курортных организаций оказались без зарплаты, работа аппарата федерации практически парализована», — отмечено в сообщении.

При этом, глава пресс-службы федерации Мира Осмоналиева рассказала информагентству 24.kg, что в этот же день на чрезвычайном съезде организации в ресторане Ала-Тоо главой был переизбран Асанакунов.

«На съезде председателем ФПК избран Мирбек Асанакунов. Информация об избрании главой организации Сагынбека Бозгунбаева неверная. Сегодня на чрезвычайном съезде присутствовало 400 делегатов, в том числе приехавших из регионов республики», — сказала Осмоналиева.

Правозащитная организация Human Rights Watch также прокомментировала ситуацию в федерации профсоюзов. Юристы считают, что власти вмешались в деятельность ассоциаций, запретив федерации провести съезд 4 декабря.

Также правозащитники указывают на то, что по заявлению Асанакунова были возбуждены уголовные дела в отношении четырех членов Совета федерации.

«Преследование четырех профсоюзных лидеров происходит на фоне рассмотрения парламентом проекта нового ограничительного закона о профсоюзах. В случае его принятия отраслевые и территориальные профсоюзы должны будут входить в вышестоящее профсоюзное объединение, что нарушает право профсоюзов самостоятельно определять свою структуру», — считают правозащитники.