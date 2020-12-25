Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в своем твиттере прокомментировала передачу квартир бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова на баланс Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По ее словам, единственным законным путем передачи этих квартир на баланс государства является постановка их на баланс Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ).

Эльвира Сурабалдиева отметила, что ФУГИ может принять квартиры только по решению суда. Затем они могут быть проданы через аукцион, а средства от продажи должны поступить в республиканский бюджет.

«Иных законных вариантов нет. И как вице-премьер-министр я другое постановление не могу подписать», – сообщила она.

По конфискованным (?) квартирам Матраимовых. ФУГИ только по решению суда может а) принять на баланс квартиры. б) через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства. Иных законных вариантов нет. И я, как ВПМ, другое постановление не могу подписать. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) December 25, 2020

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству в 2 млрд сомов.

Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

«Торговый центр мы собираемся передать государству. А девять квартир оставляем для сотрудников ГКНБ. Из них одна квартира большая — 250 или 280 м2. В этой квартире, конечно же, никто из сотрудников не может жить. Ее хотим передать какому-нибудь детскому дому или соцучреждениям», — сказал глава ГКНБ.

На вопрос журналиста, почему квартиры передали именно силовикам, а не медикам и учителям, которые сильно пострадали за время пандемии, Ташиев ответил, что это «всего лишь 9 квартир, а не 900».

«Это мы решили. Это мы решили эти квартиры передать сотрудникам ГКНБ, которые годами, десятилетиями — 20-30 лет — служат и живут на квартирах. Этим ребятам и передадим», — сказал чиновник.

Дело Матраимова

По словам Ташиева, материалы дела по Матраимову будут переданы в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу.

Несмотря на то, что Матраимов передал свое имущество государству, положений в действующем законодательстве Кыргызстана о том, что его освободят от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб, нет. Однако поправки в Уголовный кодекс уже приняты парламентов, и теперь их должен подписать и.о. президента Талант Мамытов.

Следствие по делу экс-таможенника еще не завершено — в ГКНБ рассматривают его причастность к коррупции на таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.

Райыма Матраимова задержали сотрудники ГКНБ 20 октября 2020 года. Госкомитета, бывший таможенник и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

В тот же вечер Матраимова из зала суда отпустили под домашний арест, так как он согласился сотрудничать со следствием и обязался выплатить 2 млрд сомов за ущерб государству.