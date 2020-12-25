Бывший президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал информацию о том, что собирается «мстить» экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову.

В письме, которое опубликовал адвокат бывшего президента Замир Жоошев говорится, что для Атамбаева дружба с Жээнбековым такой же неприятный факт, как и наступить на фекалии.

«Бывает так, что, идя по улице, можно наступить на фекалии. Затем протираешь ботинки об асфальт и идешь дальше. Для меня “друг Соке” [Сооронбай Жээнбеков] — такой же неприятный факт. Тратить на это свое время не стоит. Жизнь нужно посвятить хорошим вещам, его и без того накажут время и бог. “Друг Соке” навсегда останется в истории как двуличный человек и предатель. Люди уже говорят: не дай бог такого друга, как Соке. Хуже этого нет ничего как для него, так и для его потомков», — говорится в письме Атамбаева.

Атамбаев и Жээнбеков

Бывший президент Алмазбек Атамбаев и экс-президент Сооронбай Жээнбеков до выборов главы государства в 2017 году были близкими соратниками.

Однако после того как Жээнбеков стал президентом между ним и Атамбаевым возник конфликт.

После ссоры Атамбаев не раз высказывался с резкой критикой в адрес Жээнбекова. Также он говорил о том, что помог Жээнбекову получить президентский пост.

На фоне разгоревшегося конфликта между двумя политиками сначала на соратников Атамбаева, а затем и на самого бывшего президента завели ряд уголовных дел.

Некоторых его соратников приговорили к большим срокам, а сам Атамбаев находится в СИЗО по нескольким обвинениям.