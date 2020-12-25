Популярный у кыргызстанцев российский интернет-магазин Wildberries объяснил задержки на этой неделе при поступлении посылок в республику.

В социальных сетях люди, которые не получили в срок необходимые вещи или подарки к Новому году для близких, писали, что им пришли SMS-сообщения с требованием указать ИНН в личном кабинете на сайте магазина.

Официальных комментариев представительство Wildberries в стране не предоставило, однако изданию Kaktus. media в головном российском офисе рассказали о причинах неудобств клиентов.

«В соответствии с законодательством страны при ввозе товаров из стран ЕАЭС требуется указание информации о клиенте в сопроводительной накладной по форме STI-151, в том числе ИНН. В настоящий момент мы запрашиваем недостающую информацию у клиентов и прикладываем все усилия, чтобы доставить заказы в оперативные сроки.

Что касается новых заказов, то их доставка осуществляется в привычные сроки: при их формировании клиент сразу указывает свой ИНН для таможенных органов», — сообщили в компании.