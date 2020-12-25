Военная прокуратура сообщила, что по факту смерти военнослужащего войсковой части №702 Военной службы внутренней безопасности МВД рядового Бексултана Адылбек уулу проводится досудебное производство. Также следствие проверит доводы родственников о том, что солдата избили до смерти.

В Военной прокуратуре отметили, что в рамках досудебного производства произведены осмотр тела Адылбек уулу и самого места происшествия. Назначены судебные медицинская, химическая, биологическая экспертизы.

«Проводятся допросы сослуживцев последнего и военнослужащих воинской части по установлению причин и обстоятельств его смерти. Также следствием отрабатываются версии возможных неуставных взаимоотношений между военнослужащими, в том числе проверяются доводы родственников рядового, озвученные в средствах массовой информации», — сообщили в Военной прокуратуре.

Смерть солдата

22-летний Бексултан Адылбек уулу проходил службу в войсковой части №702 в Бишкеке. Военнослужащего нашли повешенным 21 декабря примерно в 5:30 утра. Предположительно он мог совершить суицид.

Однако, родственники погибшего заявили, что не верят в версию самоубийства и требуют справедливого расследования. По словам Гульмиры Артыковой, сестры Адылбек уулу, на бедре покойного были замечены швы и синяки по всему телу.

«Мы думаем, что Бексултан узнал там о каких-то неправильных делах. Потому что он всегда говорил правду и у него было качество все говорить в лицо. Они заметили это. Или он не подчинился, когда они от него что-то потребовали. После этого они и избили его до смерти. Мы просим справедливого решения по этому делу. Мы думаем, что его сослуживцы все знают. Моего братика вывели ночью и убили», — сказала она.

Подобные случаи были зафиксированы в ноябре прошлого года: сразу два военнослужащих были найдены повешенными. Один из них служил в войсковой части №12544. Второй был майором Вооруженных сил Кыргызстана — его тело было найдено в части №73809 в селе Кой-Таш Чуйской области.